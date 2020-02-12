朝美“爭取時間遊戲”中，文在寅政府的急躁癥只會滋生後患. February. 12, 2020 08:03. by 李哲熙記者 klimt@donga.com. 美國有線電視新聞網（CNN）10日報道稱，美國總統特朗普最近對參謀們表示：“在11月總統選舉之前，無意與朝鮮國務委員會委員長金正恩舉行另壹場首腦會談。”這表明，特朗普總統埋頭於競選連任活動，對沒有成果的朝美談判感到郁悶，對朝核問題不再感興趣。青瓦臺相關人士昨天也表示，“白宮和平壤現在好像各自有所打算”，沒有否認朝美膠著狀態持續的可能性。 特朗普總統參與朝核問題的意誌變得模糊的觀測並不新鮮。特朗普總統從去年年底開始壹直沒有提及對朝政策。在年初的國情咨文中，提都沒有提及朝鮮。這是在金正恩宣布“突破正面”長期戰的情況下，特朗普總統對朝核問題失去興趣、不會做出任何讓步的無言信息。但是，特朗普總統總是在局勢的發展中尋找戲劇性的機會，因此這種漠不關心能持續多久還是未知數。越是這樣，朝鮮就依然越有可能為了引起美國的關註而進行盲目的賭博。 朝美都表示“時間在我們這邊”，都是要在等待上壹決勝負的氛圍。美國期待，只要國際社會繼續對朝鮮實施制裁，朝鮮就會因經濟窘迫而不能長久堅持，而朝鮮則期待隨著時間的流逝、自己的核能力逐漸增強，感到威脅的美國最終會伸出手來。但是，如果這種爭取時間的遊戲固定下來，最終可能會引發極限對決危機。 在朝美對立中，南北關系實際上已淪為附屬變數。韓國政府不顧美國的憂慮，推進朝鮮個別旅遊等南北事業，也是是極力阻止朝美膠著局面的長期化。但是，如果甘願承受與美國的摩擦而死死纏住朝鮮，將很難取得任何進展。必須明白，因為這種急躁癥，在需要韓國發揮作用的時候，韓國可能會被朝鮮無視，被美國不信任，處於什麽都做不了的處境。

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