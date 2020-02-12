《專欄》選擇貓的人. February. 12, 2020 08:04. by 文學評論家·全北大學教授 /. 會不會因為心愛的貓咪失蹤了而取消結婚呢？趙南柱作家的短篇小說《有露臺的房子》中就發生了這樣的事情。 兩人為了結婚連請帖都做好了。養貓的女人建議男人簽約有露臺的房子作為婚房。因為她想讓喜歡看雨滴在窗戶上滴溜溜地滾動的貓咪真正看到雨滴。但是，在把地址貼到請柬信封上時，出事了。貓咪從男人無意中打開的門裏走了出去。 女人不由自主地撥打了112。雖然這是不現實的行為，但這是迫切的心情使然。兩人想張貼傳單尋找貓咪，但沒用。在女人看來，如果有地獄，那麽“養的貓咪消失的這裏”就是地獄。男人把原來各自郵寄的請柬，連同女子的那些，壹起用郵遞的方式寄出了。女人後來知道後，說了聲謝謝，但內心並不感謝。心裏反而很不接受這種照顧。對壹個在貓咪失蹤後都記不清自己做了什麽、處於心理創傷狀態的女人來說，不給予這樣的照顧或許反而是真的照顧。與男人不同，對於女人來說，貓與其說是寵物，不如說是家人。但家人不見了。所以結婚是以後的問題。結果，女人不僅退了租的房子，還退了婚。她在壹個月後找到了貓咪，但和男人的關系卻成了過去式。 丟了貓咪就放棄結婚，用常識的眼光看，這是完全無法理解的。但如果某個人失去貓後，甚至把生活當成地獄，也許首先要讓這種創傷得到治愈。這不是對與錯的問題。小說通過投射在故事裏的情感的力量說服人們，不僅是人類，有時也不能忽視與其他物種的關系，以及由此產生的傷痛。

한국어