漸行漸遠的朝美，青瓦臺苦心說服特朗普. February. 12, 2020 08:04. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 美國總統特朗普明確表示在11月美國總統選舉前不會與朝鮮國務委員會委員長金正恩舉行第三次首腦會談的消息傳開後，朝美無核化談判的動力逐漸減弱。青瓦臺計劃通過單點式韓美首腦會談等說服特朗普總統，但是韓美外交界越來越多的人擔心白宮的氛圍難以扭轉。 青瓦臺相關人士11日針對美國有線電視新聞網（CNN）關於特朗普總統表示在大選前不會舉行朝美首腦會談的報道表示：“白宮和平壤看起來各自有所打算”，“朝美雙方很可能暫時都不會采取具體行動。” 青瓦臺正在困惑中苦思對策。政府內部要求舉行韓美首腦會談的呼聲也越來越高。最近，國家安保室第二次長金鉉宗和總統和平企劃秘書崔鐘健訪問美國，與華盛頓的對等人士進行了連鎖會晤。但據悉，隨著特朗普總統展開競選連任活動，青瓦臺正在為舉行首腦會談的時間發愁。 部分人擔心，宣布正面突破並要求美國以“自上而下”方式進行談判的朝鮮可能會重新發起挑釁。11日，根據軍用飛機追蹤網站“飛行器觀察”的報道，美國海軍的壹架P-3C海上巡邏機飛到了韓國上空。據悉，美軍機已經探測到了朝鮮潛水艇基地（鹹鏡南道新浦等地）和潛發彈道導彈的挑釁征兆。 此外，為參加韓美工作小組會議而訪韓的美國國務院對朝政策特別副代表艾麗克斯·翁當天會見了統壹部政策室長崔永俊，討論了韓國政府單方面的南北合作構想。

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