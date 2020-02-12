中國產零部件供應緊張......現代汽車恢復部分車型生產. February. 12, 2020 08:04. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 受新型冠狀病毒感染癥(武漢肺炎)的影響，一度中斷國內整車工廠運轉的現代汽車11日恢復了部分車型的生產。現代汽車計劃，加上合作公司在國內工廠緊急生產的產品，除客車和卡車生產線外，截止到17日全部恢復正常生產。 現代汽車從11日上午開始啟動本月10日之前停止運轉的蔚山第二工廠。這裏是生產人氣運動型多功能車(SUV)Palisade和捷恩斯GV80的地方。這得益於導致此次停產的零部件“導線系統(wiring harness，也稱線束)”的供需從10日開始部分供應。 此前，由於京信、Yura Corporation等制造導線系統的合作公司的中國工廠因春節假期延長而停產到9日，現代汽車從4日開始依次停止了國內工廠的運轉。 導線系統從10日開始通過仁川港、平澤港、仁川國際機場等進入韓國。中國當局允許了新型冠狀病毒危害相對較小的山東省地區工廠的啟動。但中國國內並非所有工廠都恢復了生產導線系統，因此部分減產將不可避免。合作公司相關人士表示：“中國各地區恢復生產的方針根據具體狀況靈活變動，很難預測。” 因同一配件不足而從4日開始停產的雙龍汽車將從13日開始恢復平澤工廠的生產。11日至14日停止釜山工廠運轉的雷諾三星汽車也將從17日開始恢復正常生產。大林大學汽車系教授金必洙(音)表示：“整車企業和合作公司們把挽回因此次停產而造成的生產損失作為了課題。由於加班等原因追加的人工費支出等經營上的負擔最終要由業界承擔。”

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