“因為被某種球隊盜取簽名，慘遭美職棒大聯盟驅逐”. February. 12, 2020 08:07. by 黃奎引 kini@donga.com. 前美國職棒大聯盟投手邁克•沃爾辛格(32歲•照片)控告休斯敦太空人隊說，因為偷竊簽名，自己的美職棒大聯盟生涯已經結束。 美聯社11日報道稱，“沃爾辛格已經向洛杉磯(LA)高等法院起訴了該俱樂部，稱他因為休斯敦隊的不公正行為而遭受嚴重損失。” 沃爾辛格在效力多倫多藍鳥隊時期的2017年8月5日客場挑戰休斯敦隊的比賽中，作為球隊的第三號投手，在第4局下半局2人出局1壘有人的情況下登上了投手踏板。此後被對方擊出四壞球上壘、3分本壘打、二壘打、四壞球上壘、安打、安打、四壞球上壘等，共失4分後，才以左翼手騰空球結束本局。 這場比賽後，沃爾辛格被下放到了美國二流職業聯賽，此後他再沒有機會站上美職棒大聯盟賽場的投球土墩。沃爾辛格認為，他在這場比賽中表現不佳，是因為在休斯敦有人偷走了他的簽名，如果沒有被偷簽名，那麽他的職業生涯就會發生變化。 美國職業棒球大聯盟事務局在涉嫌盜取簽名事件發生後，經過一個月的調查，得出了休斯敦隊在2017年有組織地盜取簽名的結論，並下達了處罰決定。 在柳賢振(33歲•多倫多)2015年因肩傷無法上場時，沃爾辛格曾在洛杉磯道奇隊代替柳賢振擔任首發投手，因此他在韓國球迷中也是非常熟悉的投手。2018~2019年他效力於日本職業棒球樂天隊，但今年未能找到所屬球隊。

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