德國總理頭號接班候選人“小默克爾”不參加競選，接班構圖出現問題. February. 12, 2020 08:07. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 被視為德國總理默克爾接班人的基督教民主黨黨魁克蘭普-卡倫鮑爾（58歲）不僅辭去黨魁職務，還突然宣布不參加下屆聯邦總理候選人競選。5日，在選舉德國圖林根州州長的過程中，極右政黨“德國另類選擇黨”將選票集中投給基民黨候選人，事實上與德國政界被視為禁忌的極右政黨展開了合作，克蘭普-卡倫鮑爾是在為此承擔責任。 據美聯社等媒體報道，克蘭普-卡倫鮑爾當天在柏林基民黨中央黨部宣布：“在今年夏天主持黨魁兼總理候選人競選過程後，將辭去黨魁職務。” 克蘭普-卡倫鮑爾被稱為“小默克爾”。她曾任薩爾州州長，2018年初被默克爾看中，被提拔為基民黨秘書長。同年12月，克蘭普當選為黨代表，成為將於2021年退出政壇的默克爾的接班人，受到廣泛關註。在去年的歐洲議會選舉、德國薩克森州等地方選舉中，由於基民黨支持率下降，黨內地位有所下降，但壹直被視為下屆總理的頭號候選人。 她突然宣布辭任黨魁和總理候選人，是因為5日的圖林根州地方選舉結果。在此次選舉中，執政黨基民黨將具有市場主義傾向的少數黨自由民主黨所屬的托馬斯·凱默裏希推舉為州長候選人。據觀察，基民黨在圖林根州只是第三大黨，圖林根州第壹大黨左翼黨所屬的現任州長拉馬洛可能再次當選。 問題是，在這個過程中，“德國另類選擇黨”沒有選擇自己的候選人，而是從戰略上把選票集中投給自由民主黨，使得凱默裏希當選。也就是說，執政黨基民黨和“德國另類選擇黨”合作，讓自由民主黨候選人當選。基民黨與素有“新納粹”之稱的“德國另類選擇黨”合作，使全德國陷入沖擊，克蘭普-卡倫鮑爾對表決失敗承擔責任，被迫辭職。 由於“小默克爾”辭職，今後德國政壇將發生翻天覆地的變化。默克爾總理執政前的政治對手、前基民黨議會領導人弗裏德裏希·梅茨，正在崛起成為新的總理候選人。梅茨得到黨內右派勢力絕對支持，在去年12月的下任總理候選人支持率調查中上升至第壹位。此外，主導德國難民開放政策的衛生部長延斯·舒潘，基民黨副黨魁、北萊茵-威斯特法倫州州長阿爾明·拉謝特，德國聯合政府另壹軸——基督教社會黨代表馬庫斯·亨德等也是有力的候選人。

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