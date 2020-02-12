韓政府當局：“盡量減少訪問確認社區感染的6個亞洲地區”. February. 12, 2020 08:07. by 衛恩智記者•李允泰記者 wizi@donga.com,oldsport@donga.com. 韓國政府建議，除確認感染新型冠狀病毒感染癥(武漢肺炎)社區感染的中國外，亞洲6個地區也盡量減少旅行或訪問。世界衛生組織(WHO)也在晚些時候警告了第三國感染的危險性。 中央事故處理本部副本部長、保健福利部次官金康立在11日的發布會上表示：“這是為了防止新型冠狀病毒通過第三國流入國內。如果不可避免地要訪問相關地區，也應盡量減少旅行時間和人員。”對象為新加坡、日本、馬來西亞、越南、泰國和中國臺灣。世界衛生組織(WHO)公布的確認或推測為感染的12個地區(包括韓國)中，首先勸告了與中國交流較多的亞洲地區。 政府還勸告說，如果訪問出現新型冠狀病毒患者的國家，回國後應盡可能在家停留14天，避免與他人接觸。患者發生地區除了確定社區感染地區以外，還有美國、德國、法國等18個地區。政府強調，如果從這些地區回來，應遵守洗手、咳嗽禮節，應克制前往人流密集場所等。 但是政府並沒有調整旅遊警報階段。與新型冠狀病毒流行相關，外交部向中國湖北地區發出了撤離建議(第三階段)，其余中國地區(包括香港、澳門)則發出了克制旅行(第二階段)的警報。金次官解釋說：“旅行警報是綜合考慮各國治安、自然災害等狀況後決定的。此次勸告是另外提供傳染病相關信息，以幫助判斷是否適合旅行。” 世界衛生組織總幹事譚德塞10日(當地時間)也警告了第三國傳染的危險性，“最近從沒去過中國的人身上也發現了(新冠病毒)被傳染的事例。這種少數事例可能成為導致更大災害的導火索。”

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