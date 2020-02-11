美大使哈裏吃“炸醬烏冬面”，並給奉俊昊吶喊助威. February. 11, 2020 08:55. by 金哉希, 申나리 jetti@donga.com,journari@donga.com. “傑西卡，獨生女，伊利諾伊州芝加哥，同系學長金振模，他是你堂哥。” 在電影《寄生蟲》中，基婷(朴素丹)和基宇(崔宇植)來到朴經理人(李善均)家，在按門鈴前為了記住他們自己制造的虛擬人物“傑西卡”的簡歷，改寫《獨島是韓國領土》的歌詞制作了該歌曲。這首歌被命名為《傑西卡之歌》，《傑西卡廣告歌曲》獲得了旋風般的人氣。利用推特、照片墻等社交網絡服務(SNS)上流行的要素制作的照片或視頻，積極地共享。 《寄生蟲》的北美發行公司NEON在SNS上共享了朴素丹親自演唱《傑西卡之歌》的視頻。朴素丹在視頻中表示：“把這首歌獻給想學習門鈴歌曲的各位。” NEON將《傑西卡之歌》制作成鈴聲，並提供下載鏈接。印有《傑西卡之歌》中登場的傑西卡、伊利諾伊、芝加哥等英語文句的T恤和馬克杯也登場了。 忠淑(張惠珍飾)為了給朴社長的兒子做料理而急急忙忙做的“炸醬烏冬面”也掀起了熱潮。隨著人們對炸醬烏冬面的關心越來越大，導演奉俊昊親自解釋了加入韓牛的炸醬烏冬面的誕生背景。奉俊昊去年10月在美國好萊塢舉行首映式後，在座談會上表示：“這是兩種速食面的混合物。一個是炸醬面，另一個是辣面。富人通常只吃貴而健康的食物，所以很少吃這些東西，但這種食物卻很受孩子們的歡迎。為了展現‘孩子是孩子’這一點，插入了該場面。”接著他說，“媽媽在上面畫了富有的裏脊肉澆頭。這部分是我的創作。” 10日，《寄生蟲》獲得奧斯卡最佳原創劇本獎後，美國駐韓國大使哈裏•哈裏斯在推特上留言祝賀，“與大使館同事一起吃‘炸醬烏冬面’，享受奧斯卡頒獎典禮觀看派對”，並上傳了杯裝方便面等照片，引起了關註。 在各國制作的《寄生蟲》海報也成為話題。在法國、瑞士和德國，金相萬導演設計的海報上加入了“尋找侵入者”的字樣。在中國香港和澳門，加入“上流寄生族”的標題，並附上了“可能不是窮途末路”的文案，在日本則附上了“半地下室家族”的副標題。英國發行公司展示了將朴社長家的各個地方分割成9個畫面的海報。該海報被評價為在樸社長家的桌子下面藏有奧斯卡獎獎杯，非常有才氣。

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