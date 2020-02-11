《寄生蟲》重新書寫92年奧斯卡歷史，實現非“寄生”而是“自生”的壯舉. February. 11, 2020 08:55. . 奉俊昊導演(51歲)憑借電影《寄生蟲》改寫了世界電影史。《寄生蟲》昨天在第92屆美國奧斯卡頒獎典禮上，從最高榮譽最佳影片獎到最佳導演獎、最佳原創劇本獎、國際電影獎(原最佳外語片獎)，共捧得4座獎杯，震驚了世界。這是奧斯卡歷史上非英語圈電影首次獲得最佳影片獎，也是在世界大眾文化中心展示韓國文化力量的壯舉。 此前，在歐洲3大電影節上，韓國電影曾10多次獲獎。但是好萊塢的壁壘卻很高。非英語圈的亞裔作家作品獲得最佳原創劇本獎，這在《寄生蟲》之前是從沒有過的。中國臺灣導演李安曾獲得最佳導演獎，但那是一部好萊塢電影，由好萊塢資本和演員拍攝。 奉俊昊導演一直以來以超越題材界限的電影想象力，詮釋了對社會的批評信息，作為獲得評論界好評和票房認可的導演備受關註。《寄生蟲》也以辛辣的諷刺和黑暗的驚悚手法，將所有國家共同存在的貧富差距問題拍成影像，在世界各地掀起了“綜合癥”。 迄今為止，該片已獲得57個海外電影節的邀請，獲得55個主要電影獎，在美國上映的歷代外語片中，票房排名第六。《寄生蟲》還計劃在美國有線頻道HBO制作成同名電視劇。 奉導演說“我前面有很多電影前輩”，強調《寄生蟲》的成功背後有著101年歷史的韓國電影傳統功不可沒。把一度依靠好萊塢電影維持生計的韓國電影做強，從反面說也給國內電影產業帶來了雪上加霜的危機。1988年打開外國電影直銷大門時，2006年決定減少國產影片配額時，出現了“韓國電影已死”“喪失了文化主權”等激烈的抗議。但是通過激烈的競爭和挑戰克服危機後，林權澤、李滄東、金基德、朴贊郁導演接連在世界3大電影節上傳來喜訊，國內上映館的韓國電影占有率從2000年的35.1%上升到去年的51%。 不僅是亞洲，曾是文化商品出口國的美國和歐洲現在也喜歡看韓國電影和電視劇，聽韓國流行音樂。這並非得益於政府的保護政策。任其自由競爭，才出現了《冬季戀歌》，BTS也登場了。奉俊昊導演說：“在進行最冒險的嘗試時，當它吸引大眾時，其將具有最大的破壞力。”新的10年開始了。期待以創造力和挑戰精神培養韓國軟實力的嘗試能夠繼續下去。

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