梅西上演“助攻帽子戲法”. February. 11, 2020 08:55. by 李元洪 bluesky@donga.com. 裏奧內爾•梅西(33歲•巴塞羅那)本輪上演“助攻帽子戲法”，成為征戰2019~2020賽季西甲聯賽的球員中首位加入“雙十俱樂部”(10粒進球-10次助攻以上)的運動員。 10日，在西班牙塞維利亞舉行的西班牙足球甲級聯賽第23輪比賽中，巴塞羅那隊客場以3比2逆轉戰勝皇家貝蒂斯隊。梅西在上半場第9分鐘助攻弗蘭基•德容(23歲)打入1比1扳平比分的一球，之後他又在上半場補時階段助攻塞爾吉奧•布斯克茨(32歲)將比分扳成2比2平，並在下半場第27分鐘助攻克萊門特•朗格萊打入反超比分的制勝進球。本場比賽之後，聯賽積分榜排名第2位的巴塞羅那隊以15勝4平4負(積49分)落後領頭羊皇家馬德裏隊(積52分)3分。追加助攻3次的梅西取得14球和11次助攻，在兩個領域都處於領先地位。 梅西加入“雙十俱樂部”在本賽季西甲聯賽、英超聯賽(EPL)、德甲、意甲四大聯賽效力球員中，是繼傑登•桑喬(20歲•多特蒙德•12球13次助攻)之後，第二位實現該成就的。梅西在2017~2018賽季取得34球12次助攻，2018~2019賽季取得36球13次助攻等，在最近兩個賽季連續包攬了聯賽進球和助攻(共同)冠軍。

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