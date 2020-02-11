戰爭和傳染病. February. 11, 2020 08:56. by 歷史學家 /. 人類歷史上犧牲最多的戰爭是第壹次世界大戰（1914年∼1918年）。犧牲者達1500萬人以上。這是壹次巨大的犧牲，足以改變人類的生活方式和世界歷史的潮流。但在戰爭即將結束時的1918年，奪走其3倍生命的死神襲擊了人類。這是被稱為“西班牙流感”的病毒攻擊。遇難者超過5000萬人。 因為不是醫生，所以不太清楚，但可能是由於世界大戰，諸多大陸的人聚集在壹起然後散去，導致流感的變強和蔓延。隋唐戰爭是韓國歷史上最大規模的戰爭，當時就像是來自中國的瘟疫襲來。契丹入侵時，亦發生了瘟疫。據說，上個世紀七八十年代人們突然流血死去的怪病——流行性出血熱，是6·25戰爭時期跟隨中國軍隊而來的老鼠引起的。戰爭常常帶來兩種災難。饑荒和傳染病。兩個災禍都是以不同的理由開始的，但終究是兩者相遇，彼此成因。病毒會奪去因饑餓而身體衰弱的人的生命。人死了，土地荒廢了，糧食生產就會減少，饑荒就會加劇。戰爭以各種方法殺人。因此，國家必須盡最大的努力防止戰爭。 問題是，如果沒有犧牲，這種努力也不能奏效。阻止戰爭的最佳手段不是外交，而是國防力量。在朝鮮王國時代，要想應對戰爭，必須建造城堡。越是大規模築城，各地就越要征用壯丁。那麽就會發生傳染病。遷都首爾後，為了修築都城，建立首都的基礎設施，從全國各地征用了人丁，結果傳染病蔓延到全國各地。正因為如此，如果想進行築城或大規模工程，總是有人反對。但是如果中斷築城，將會帶來更大的災難。這就是人類史的現實，因此我們必須用理性的眼光而不是感情來看待社會問題。

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