LG加快“數碼轉換”. February. 11, 2020 08:56. by 林賢錫 lhs@donga.com. LG集團今年加快了人工智能數碼轉換的速度。在邀請創業公司AI專家聽課的同時，還積極培養公司內部專家。 據業界10日透露，本月13日由LG經濟研究院主辦的LG論壇的主題是“人工智能利用的現在和未來”。LG論壇是集團內的智囊團LG經濟研究院每月綜合分析國內外焦點問題後，以名師授課的形式聽取說明並進行討論的場所。從向公司內外傳達經營信息並展現事業方向性等方面來看，具有不小的意義。從1998年開始到去年為止，是在以集團會長和分公司核心高管為對象按季度聚集的“定期高管研討會”基礎上擴大改編的活動。 人工智能創業公司VoygerX的南世東（音譯）代表將負責此次LG論壇的發表。南世東是制作“sayclub”的前身“Oneclick”聊天服務的開發者出身，是深度學習技術的國內代表專家。VoyagerX是利用人工智能自動識別聲音並制作字幕的創業公司。分析認為，LG將參考外部人工智能創業公司的革新事例，進行開放性革新。 與人工智能技術接軌和數碼轉換，是（株）LG代表具光謨就職以來壹直強調的關鍵詞。他數次表示，要加強人工智能和大數據分析力量，從根本上革新組織與企業戰略。具光謨在去年9月公司內部教育機構LG人和園召開的就任後的第壹個研討會上曾強調：“數碼轉換是創造更好顧客價值的核心手段。” 具光謨去年7月與訪韓的軟件銀行會長孫正義會面，討論了強化人工智能競爭力的方案，並在11月份發表了向軟件銀行人工智能基金出資200億韓元培養有潛力的人工智能創業公司的方針。 在這樣的基調下，LG計劃在今年制定更具體的人工智能競爭力強化方案。此前，LG決定在人和院新設“LG人工智能大師培養課程”，並培養100名壹線人工智能專家。其構想是，提高對人工智能技術的理解度和具體工作能力，然後派遣到各子公司引導人工智能革新。最近，LG電子為了培養大數據專家，與首爾大學簽訂了教育協議。 LG相關人士在介紹相關背景時說：“具光謨代表用在線視頻代替新年賀詞等，表現出對數碼轉換的強烈意誌，集團內部也漸漸認識到了這些技術關鍵詞的重要性。”

한국어