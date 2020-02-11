利用光反射60秒內確認是否“飲用水”. February. 11, 2020 08:57. by 申茂慶記者 yes@donga.com. 壹家韓國創業公司開發出了在60秒內確認水的汙染狀態以及能否飲用的技術，被選定為“比爾和梅琳達·蓋茨基金會”（比爾·蓋茨基金會）的合作夥伴。現有設備需要長達3天的水質檢查被大幅縮短。比爾·蓋茨基金會是壹個旨在幫助創新者和企業解決疾病和貧困等全球難題的團體。 開發基於分光學檢測成分解決方案的創業公司“Piquant”10日表示，在國內首次被選為比爾·蓋茨基金會運營的“探索大挑戰”項目的水質及衛生改善領域的合作夥伴。該項目自2008年成立以來，共支持80多個國家的2500多個創新項目。Piquant被選定為第壹階段項目，獲得10萬美元（約合1.18億韓元），並獲得了根據今後成果獲得100萬美元的資格。 Piquant具有“分光學技術”，可以通過分析所有物質所具有的波長（光的反射度），迅速確認水中的汙染物。用Piquant開發的設備分析水成分只需1分鐘。檢查費用也從目前（約500美元）降低到50分之壹（約10美元）。商用化產品（約合490美元）將於今年7月上市。 2018年10月，在國際合作團（KOICA）的推薦下，Piquant向比爾·蓋茨財團提交了創意方案，之後又經歷了提供實驗數據、研究批量生產可能性、接受英語采訪等過程。經過壹年多的嚴格技術檢驗，去年底，這項技術終於被認定為可對發展中國家飲用水安全作出貢獻的技術。 Piquant是首爾科學技術大學機械系統設計工學專業的皮道然代表（35歲，照片，音譯）於2015年7月創立的。他與學習機械、電子、計算機工程、生物等專業的10多名技術人員壹起，正在開發以分光學技術為基礎檢測奶粉和食品安全度的三聚氰胺掃描儀、食品掃描儀等。 皮道然解釋說：“壹般來說，想要確認壹杯咖啡的成分的話，會在naver或google上進行搜索，但每杯咖啡的水和糖漿的量都不同，所以無法準確掌握準確的成分”，“但利用Piquant的技術，可以在很短時間內馬上正確把握我所飲用的產品的成分。” 他說：“全世界21億人仍然不能喝上幹凈的水，其中340萬人因水因性疾病而飽受痛苦”，“將盡快將飲用水檢測設備及實時水質管理監控系統商用化，為解決公共衛生問題做出貢獻。”

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