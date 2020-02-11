文在寅：“不必因過度恐懼而萎縮”. February. 11, 2020 08:57. by 朴孝睦記者 tree624@donga.com. 文在寅總統10日就新型冠狀病毒感染癥表示：“在我國，目前不是重大疾病，死亡率也不高”，“沒有必要因為過度的不安和恐懼而退縮。” 文在寅當天在青瓦臺舉行的首席秘書、助理會議上表示：“（關於新種冠狀病毒）有壹點是明確的，那就是我們可以充分管理並克服。”文在寅接著說：“目前應該可以放心”，“隨著檢查者的增加，確診患者可能會暫時增加，但可以盡快診斷和治療，對阻止社區擴散將起到很大作用。”繼前壹天訪問忠清北道鎮川和忠清南道牙山時表示“即使運氣很差而感染了病毒，只要及時進行適當的治療，完全可以治愈”之後，文在寅當天又集中釋放了消除國民不安的信息。 他還警戒了正趨於長期化的新型冠狀疫情導致的經濟心理萎縮。文在寅說，“新型冠狀病毒疫情給復蘇的經濟帶來了意想不到的打擊，給出口、旅遊、生產和消費帶來很大困難”，“但我們不能坐等疫情平靜下來。”他表示，“政府將動員壹切可用的資源予以支持”，“要對各行業、各企業、各地區制訂針對性的支援政策，加快對中小工商業者的資金支援。” 但是，也有人指出，在確診患者的增加趨勢還沒有減弱、第三國感染者流入的情況下，文在寅總統是否仍然表現出樂觀的態度。自由韓國黨議會代表沈在哲在最高委員會議上表示：“政府采取馬後炮措施的無能形象就像全景畫壹樣在延續”，“希望文在寅總統不要看中國的臉色，采取擴大入境限制地區等重大舉措。”

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