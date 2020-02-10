給住院、隔離人員提供生活費援助，4人家庭每月123萬韓元. February. 10, 2020 07:45. by 朴在明 jmpark@donga.com. 因新型冠狀病毒感染癥而被自動在家隔離的人員，最早將從18日起可得到每月145萬韓元的生活援助金。如果屬於公司帶薪休假，則不屬於領取生活援助金的對象。 據中央事故處理本部9日透露，因新型冠狀病毒感染而住院或自行隔離的人從17日起，可以向居住地居民中心申請生活費援助金。中央事故處理本部相關人士表示：“從目前來看，很有可能在18日召開的國務會議上處理相關案件”，“援助金將在國務會議通過後發放給隔離者等。” 援助金額根據家庭成員數和隔離期間不同而異。即使家庭中只有壹人被隔離，也會根據家人數量分為1至5人家庭，並實行不同檔次的援助金。以4人家庭為基準，如果隔離14天以上壹個月以下，將得到123萬韓元。如果5人家庭以上，將壹次性支援最大支援額（14天以上壹個月以下為145.75萬韓元）。保健福祉部副部長金康立（音譯）解釋稱：“現在如果出現與確診患者接觸等新型冠狀病毒感染的危險，正在實行隔離14天”，“如果隔離14天以上，將緊急援助壹個月的生活費。” 如果隔離時間少於13天，則按隔離日期逐日計算領取援助金。例如，如果4人家庭被隔離10天，就可以按照每月支援金123萬韓元除以14天的每天支援金（8.79萬韓元）得到87.9萬韓元。 外國人也是此次支援金的受惠對象。但是，外國人不論家庭成員數多少，都將被視為1人家庭，並支付生活費（14天以上壹個月以下為45.49萬韓元）。中央事故處理本部解釋稱：“不論國籍，如果疑似患者在社區自由活動，可能會引發更大的問題，因此決定向外國人支付生活支援費。” 如果因新型冠狀病毒而被隔離的人員是上班族，也可以在公司享受帶薪休假。公司將工資按日計算，給員工帶薪休假的費用，並由政府給予補貼。但是，政府支援公司的費用每天上限為13萬韓元，超過這壹上限的費用應由企業主自行負擔。從公司獲得帶薪休假費的住院及隔離人員，不得重復申請政府生活援助金。

한국어