因“新型冠狀病毒炸彈”舉步維艱...三星緊急支援2.6萬億韓元. February. 10, 2020 07:46. by 徐東一, 金鎬卿 dong@donga.com,kimhk@donga.com. 9日，三星決定緊急支援2.6萬億韓元資金，以幫助因新型冠狀病毒感染癥(武漢肺炎)的影響，在生產活動中斷、零部件調配等方面面臨困難的合作公司穩定經營。在財界，三星電子集團是繼此前決定向350多家中小零部件合作公司緊急支援1萬億韓元資金的現代汽車集團之後的第二家。 當天，三星決定與相生項目掛鉤，以無利息、低利率支援1萬億韓元的運營資金，並提前支付1.6萬億韓元規模的2月份貨款。特別是，三星電子計劃，如果合作公司為提供緊急材料，把貨物轉換為航空配送,，將支援物流費用。另外，對於為了緊急采購零部件，原材料采購多樣化的情況將支援合作公司的咨詢。參與資金支援的子公司包括三星電子、三星顯示器、三星電機、三星SDI、三星SDS、三星物產等。 中國商務部6日通報企業恢復業務後，包括大多數中國企業在內的中國國內韓國企業最快將從10日開始全面重新啟動。不過，目前中國各省和市正采取禁止外出或社區封鎖管理等強有力的限制外出措施，因此人員短缺及物流供應緊張的局面暫時還無法避免。預計，中國內需市場需求萎縮帶來的經營負擔也將持續一段時間。 實際上，釜山商工會議所以汽車零部件企業、中國進出口企業、在中國當地擁有工廠的企業等釜山地區的70家制造企業為對象，對新型冠狀病毒帶來的影響進行監測的結果顯示，一半以上的企業擔心會遭受直接損失。實際上，23.1%的企業回答“已經發生了損失”，30.8%的企業回答“直接損失不可避免”。 在新型冠狀病毒發源地中國武漢經營工廠，乘坐韓國政府投入的包機回國的某半導體設備制造企業代表預測說：“即使重新開工，日本和美國等其他國家的工程師也很難在短時間內離開中國，在何時動工沒有既有約定的情況下，一時難以正常運轉。” 財界相關人士表示：“由於擔心感染新型冠狀病毒，海外客戶取消了訪問韓國的計劃，所以很多中小企業都中斷了交易。去年，很多企業因不景氣的影響銷售額有所減少，但今年受新型冠狀病毒的影響，經營負擔進一步加重。”

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