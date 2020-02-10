文在寅總統：“日常經濟活動應照常進行”. February. 10, 2020 07:46. by 朴孝睦記者 tree624@donga.com. 文在寅總統9日就新型冠狀病毒疫情表示：“雖然是新型傳染病，但韓國社會充分管理和克服該疾病的事實似乎得到了明確確認。” 文在寅總統當天訪問從中國武漢回國的僑民臨時居住的忠清北道鎮川和忠清南道牙山，與當地居民舉行座談會，並表示：“日常生活中必要的經濟活動和消費活動可以照常進行。”但也有人指出，由於確診患者不斷增加，第三國感染者也不斷湧入韓國，文在寅總統表現出的看法可能與新型冠狀病毒感染癥現實存在壹定的差異。 文在寅總統在4個多小時的現場訪問中，警惕消費心理萎縮，要求“重返工作崗位”。文在寅總統在訪問鎮川國家公務員人才開發院時表示：“現在對健康和安全的不安感已經完全消除了”，“政府盡了最大的努力，各地居民也表示歡迎，因此切實感受到了為什麽需要國家。”隨後，共同民主黨所屬的忠清北道知事李始鐘表示：“剛開始居民們非常不安，但是因為軍方和政府的幫助，心理正在發生變化，覺得‘現在這裏（隔離設施）是不是更安全？’”鑒於病毒傳播危險，文在寅總統沒有參觀隔離設施內部。 文在寅總統接著在訪問牙山警察人才開發院時表示：“由於臨時生活設施的存在而擔心新型傳染病在地區傳播的不安感雖然消除了，但地區經濟出現了萎縮的現象”，“特別是牙山，有很多汽車企業和零部件企業，而中國的工廠沒有正常開工，旅遊業也受到了打擊。”他同時表示，“現在不要太不安，可舉辦壹些活動”，並強調，“這就是防止國家經濟或地區經濟趨於困難的方法”。

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