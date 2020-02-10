“第二個喬丹”是布萊恩特......“第二個金妍兒”是劉英？. February. 10, 2020 07:47. by 黃奎引 kini@donga.com. 自從“籃球皇帝”邁克爾•喬丹(57歲)離開美國職業籃球(NBA)舞臺後，到處開始出現自稱“第二個喬丹”的球員。但是，他們中的大部分人都以“曇花一現的明星”而告終。最終，取得足以與喬丹匹敵的成績，並被喬丹認定為“算是”自己接班人的只有科比•布萊恩特(1978-2020年)一人而已。 韓國花樣滑冰女子單人滑舞臺也類似。“花滑女王”金妍兒(30歲)退役後，到處出現了自稱“第二個金妍兒”的選手，但她們中的大部分人都沒能證明其國際競爭力，從而遠離了大眾的關註。剩下的就是下個月即將進入金妍兒母校軍浦修理高中的劉英(16歲)。 劉英去年10月在2019滑冰加拿大站上獲得銅牌，首次登上國際滑冰聯盟(ISU)成人大獎賽的舞臺。韓國女選手在成人大獎賽的首場比賽中成為獎牌得主是自2006年在同一站比賽中金妍兒獲得銅牌後13年來的第一次。 劉英的成長勢頭並沒有就此停止。8日在首爾木洞滑冰場舉行的ISU四大洲花樣滑冰錦標賽女子單人自由滑比賽中，劉英以149.68分刷新了自己的自由滑最高分。 加上短節目分數(73.55分)，總分223.23分也是個人最高分。自2010年溫哥華冬奧會上的金妍兒(228.56分)之後，韓國女選手首次在ISU公認大賽中獲得220分以上的得分。 在該比賽上獲得比劉英更高的分數的只有總分232.34分的紀平梨花(18歲•日本)一人。劉英在四大洲錦標賽的首場比賽中以“銀色(銀牌)”裝飾了舞臺。 同時，劉英也成為繼2009年在該大賽上獲得金牌的金妍兒之後，時隔11年首位登上四大洲錦標賽領獎臺的韓國選手。當天，劉英從作為輔助頒獎嘉賓的金妍兒手中接過了娃娃禮物。 頒獎典禮結束後，劉英說：“說實話，我不知道妍兒姐姐是頒獎人，當時嚇了一跳。妍兒姐姐對我說了一句‘祝賀你’，我感受到了她的真心。我也是看著妍兒姐姐開始學花樣滑冰的。現在我想成為為韓國花樣滑冰增光的選手。”曾是“妍兒兒童(花滑未來之星培養項目)”的她表達了想要打造“劉英兒童”的遠大抱負。 另外，9日參加男子單人滑的車俊煥(19歲•高麗大學•照片)以總分265.43分排在第5位。在2014年索契冬奧會和2018年平昌冬奧會上連續兩次獲得金牌的羽生結弦(26歲•日本)以299.42分奪得了個人在該大賽上的第一枚金牌。羽生結弦是第一位實現奧運會、世界錦標賽、大獎賽決賽的花樣滑冰大滿貫男選手。在女子選手方面，金妍兒之前曾取得過同樣的成就。

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