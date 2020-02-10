《專欄》請至少洗手20秒. February. 10, 2020 07:47. by 鄭美京 mickey@donga.com. 最近社交媒體的話題內容就是“武漢”。如果輸入“在武漢（Inside Wuhan）”“武漢日記（Wuhan diary）”等檢索詞，就會發現新型冠狀病毒感染癥的發源地武漢當地人的生活記錄。死亡壹般寂靜的街道，失去希望的人們焦慮難過。 △“You Chinese!（妳們中國人）” 新型冠狀病毒疫情發生後，以美國、歐洲等西方國家為中心，反華情緒逐漸正在擴散成為反亞洲的更全面的感情。最近美國對亞洲人最大的辱罵，是“妳是中國人吧”。據說，在美國走路時受到這種嘲笑的亞洲人越來越多。不僅是針對中國人，還對亞洲人嘲笑說“妳們都差不多”。和疾病和傳染病同樣可怕的，是變得非理性的人們。 △“You might have to drag me off the ship when the quarantine ends.（隔離措施結束後，妳可能要把我拉下船。）” 停泊在橫濱港的日本郵輪“鉆石公主”號上，感染新型冠狀病毒的人數不斷增加。2700多名乘客被隔離在船內，因此產生了很多矛盾。有人指出飯食供應不足，壹位美國乘客在自己的推特上反駁說，每天都有山珍海味，同時寫道，“隔離措施結束後，妳可能要把我拉下船。”這是在吹噓，因為船上生活非常好，所以即使隔離結束後也不會出去。“drag”壹詞既可用作動詞，也可動作名詞，有多種意思。它還有“壹口煙”的意思。 △“Wash your hands for the amount of time it takes to sing ‘Happy Birthday’ twice， about 20 seconds.（洗妳的手，用唱兩遍‘祝妳生日快樂’的時間，大概20秒。）” 我進入美國疾病控制預防中心網站的新型冠狀病毒欄目看過。上面寫著讓我洗手20秒以上。比韓國的“30秒以上”略短壹些。據說唱兩遍“Happy Birthday”，就是20秒鐘。我也測試過，歌總是越唱越快。

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