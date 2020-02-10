中國人大遷徙……韓國大學宿舍等憂心忡忡，政府卻遲遲不應對. February. 10, 2020 07:47. . 隨著中國政府兩次延長的春節長假昨天結束，新型冠狀病毒感染癥（武漢肺炎）擴散的憂慮再次增大。預計進出中國企業的國內外人士將增加，即將開課的中國留學生也將大舉入境。雖然迫切需要加強防疫，但韓國政府反復強調“正在討論擴大入境限制措施”。 政府昨天召開了由國務總理丁世均主持的“武漢肺炎應對中央事故處理本部”會議。據推測，第25號確診患者、壹名70多歲的女性是從曾訪問過中國廣東省的家人那裏感染的，因此，是否會擴大目前局限於湖北省的限制入境地區等追加對策備受關註。據世界衛生組織透露，廣東省有1075名（截至8日）患者，是繼湖北省之後武漢肺炎患者最多的地區。 但丁世均總理表示：“將觀察壹周後，經與中國磋商，再研究擴大至中國國內其他地區或其他國家的方案。”傳染病危機警報水平也維持目前的“警戒”階段。雖然聲稱“中國國內的擴散趨勢不會輕易減弱，傳染冇韓國國內的感染途徑也變得多樣化，擔心出現社區傳播”，但提出的卻是與診斷相去甚遠的解決方法。因此，有人批評說，政府宣稱要采取“也許有些過分的先發制人措施”，但實際上只是馬後炮。 政府當然要考慮外交、經濟方面的實際利益。但是，如果錯失防疫良機，將給國內帶來巨大的影響。隨著事態的長期化，企業、學校、公共設施等將逐漸陷入癱瘓。眼下，各大學就對回到故鄉即將返校的中國留學生及訪問中國、東南亞的學生應適用何種標準的問題，陷入了混亂。部分大學決定實行宿舍隔離後，學生們表示抗議，如果全部接受，則會引發其他的擔憂，混亂情況非常嚴重。為了預防在壹線教室或宿舍發生這種混亂和感染的可能性，政府應該制定擴大入境限制措施或統壹防疫方針。 武漢肺炎與非典、中東呼吸綜合征等現有冠狀病毒不同，在已確認存在無癥狀傳染病毒之後，中國國內還有人警告稱，不僅飛沫會傳染，懸浮在空氣中的細顆粒物大小的氣溶膠也會傳染。政府雖然公開評價通過氣溶膠傳播的可能性很低，但是市民的活動只能更加萎縮。防疫的基本方法是阻斷感染途徑。在國內防疫網和公眾保健系統達到飽和狀態之前，盡量減少病毒流入途徑是必要的。沒有理由招來比國民安全更看重中國眼色的批評。

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