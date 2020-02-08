言歸正傳，李洛淵和黃教安之間的“鐘路大對決”. February. 08, 2020 07:39. by 金埈馹 jikim@donga.com. 7日，自由韓國黨代表黃教安(照片)在兜兜轉轉之後終於宣布參加首爾鐘路選舉。這距離上個月3日總選時表明“要進軍首都圈險地”僅隔35天。隨著因黃代表和前國務總理李洛淵的大選前哨戰而引起關註的“鐘路大對決”的達成，總選競爭將正式拉開帷幕。 黃代表當天下午在首爾永登浦韓國黨黨部召開緊急記者會表示：“一定要讓鐘路成為政權評判的一號地。鐘路選舉不是個人候選人之間的對決。將評判文在寅政權的民心從鐘路開始，擴散到首爾首都圈、全國。”對於這段日子長時間思考的原因，他說：“我現在以站在千丈懸崖前的心情站在這裏。(參選後)決定過程謹慎，但既然決定了，就會像老黃牛一直走到底”後表示，“在自由右派大聯合過程中，雖然我在行動，但不得不考慮對聯合是否有益。” 黃代表當初想通過公薦管理委員會的決定發表參選地區，但是前一天突然要求將共管委會議推遲到10日，直到最後也沒有做出決斷，當天他自願召開記者會宣布參加鐘路競選。黨內部分人士說：“黃代表推遲，再推遲，並最終走向鐘路，因此宣布參選的效果不會很大。” 黃代表宣布參選鐘路後，李前總理發表立場稱“期待展開為了鐘路和大韓民國未來的善意競爭”。

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