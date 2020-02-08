新型冠狀病毒疫情嚴重，81%的成年人“外出時戴口罩”...... MERS時35%. February. 08, 2020 07:39. by 姜恩智記者 kej09@donga.com. 春節休假結束後，李某(37歲)每次上班都會帶上保健用口罩。這是因為節日期間韓國國內接連出現了多例新型冠狀病毒感染癥(武漢肺炎)患者。如果一下子忘帶口罩了，就會在首爾光化門公司附近的便利店購買。李某說：“在公交車上很難看到沒有戴口罩的人。怕別人感到不安，所以一定要戴口罩。” 據調查，隨著新型冠狀病毒患者的不斷出現，戴口罩的人比過去大幅增加。首爾大學保健研究生院劉明順教授及其研究組7日表示，對全國1000名成年人進行調查的結果顯示，回答“外出時戴口罩”的比率達到81.2%。這一數字接近MERS(中東呼吸綜合癥冠狀病毒)事態發生後的2016年調查時(35.3%)的2.5倍。 對於“用肥皂或消毒劑凈手了嗎”的提問，絕大多數回答者(98.7%)回答“是”。2016年調查時為87.8%。研究人員解釋說，這說明市民對新型冠狀病毒采取了更積極的應對態度。此次問卷調查是上月31日至2月4日通過網絡進行的。 實際上，比起MERS，市民覺得新型冠狀病毒更具威脅性。在看到媒體報道後人們的感受中，不安(60.4%)占了絕大多數。恐慌(16.7%)、沖擊(10.9%)、憤怒(6.7%)等緊隨其後。近六成(60.9%)的受訪者表示：“比起MERS，新型冠狀病毒會感染更多人。”59.2%的人認為“比起MERS，此次韓國社會將會遭受更大的損失”。 不過，很少有人會認為自己會感染新型冠狀病毒。對於“本人感染的可能性”的提問，只有12.7%的人回答“高”。但是10人中有7人(74%)擔心如果被感染，會受到嚴重的損失。研究組解釋說：“有很多回答稱‘成為確診患者時，害怕因周圍人的指責而遭受追加損失’‘害怕與無癥狀者接觸後被感染’等。” 另外，42.1%的受訪者表示，曾接觸過關於新型冠狀病毒的假新聞。94.7%的受調查者同意“應切實懲處散布虛假新聞者"”。研究人員說，盡管客觀事實表明，新型冠狀病毒的致死率並不比MERS高，但社會對當前傳染病蔓延的風險意識仍很濃厚，政府、專家、媒體和市民應進行有效的溝通。

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