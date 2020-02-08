鄭夢九會長將登上美國“汽車名人堂”. February. 08, 2020 07:40. by 金道炯 dodo@donga.com. 現代汽車集團會長鄭夢九(照片)因將現代•起亞汽車推向世界級汽車企業的功勞得到認可，將登上“汽車名譽殿堂(Automotive Hall of Fame)”。鄭會長在堅持質量經營原則的同時，讓現代汽車集團以前所未有的速度拓展全球生產基地，取得了永載世界汽車史冊的成果。 現代汽車集團7日表示，鄭會長將作為韓國人首次入選世界汽車產業最具權威的“汽車名人堂”。美國“汽車名人堂”設立於1939年，此前每年從3個部門評選出獲獎者。 特別是，登上授予以載入世界汽車史冊的成果和業績為基礎，為汽車產業發展做出重大貢獻的人物榮譽的名人堂，是最光榮的獎項。福特創始人亨利•福特(1967年)、發明家托馬斯•愛迪生(1969年)、奔馳創始人卡爾•奔馳(1984年)、本田創始人本田宗一郞(1989年)、豐田創始人豐田喜一郎等現有入圍者的陣容十分強大。 汽車名人堂方面發布選定理由說：“鄭會長是讓現代汽車集團進入成功行列的業界領導者。起亞汽車的成功復蘇，全球生產基地的擴大，高效事業結構的構建等鄭會長的諸多成果與汽車產業的傳說人物並駕齊驅。” 實際上，鄭會長在1997年國際貨幣基金組織(IMF)外匯危機時，在國內汽車企業面臨嚴重危機的情況下，收購了起亞汽車，成功使其起死回生，並把它培養成全球汽車企業。以此為跳板，現代•起亞汽車才得以在2010年成長為“全球前五”整車企業。 另外，提出“品質經營”經營哲學的鄭夢九會長，在全球主要地區積極在當地建設工廠，其在世界汽車史上史無前例的快速成長備受關註。在建設海外工廠時，與國內零部件企業一起進軍，為了生產產業的核心素材鋼鐵，建設了一貫制鐵所(現代制鐵)，這一點也被評價為構築了汽車產業的良性循環生態系統。頒獎儀式將於今年7月在美國底特律舉行。

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