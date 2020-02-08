巴薩和皇馬雙雙遭遇滑鐵盧，無緣國王杯四強. February. 08, 2020 07:41. by 李元洪 bluesky@donga.com. 西班牙職業足球兩大豪門FC巴塞羅那隊和皇家馬德裏隊在西班牙國王杯八強戰中雙雙出局。 7日，巴塞羅那客場挑戰畢爾巴鄂競技，雖然派出了頭號球星裏奧內爾•梅西，但最終還是以0比1敗北。巴塞羅那在下半場補時階段被主隊球員伊尼亞基•威廉姆斯頭球破門，最終落敗。皇家馬德裏隊在當天的主場比賽中以3比4負於皇家社會隊。皇馬租借到客隊的馬丁•厄德高率先破門，引領了攻擊潮。隨著本場比賽失利，皇家馬德裏隊也中止了各項賽事21場不敗(16勝5平)的紀錄。 這是巴塞羅那和皇家馬德裏自2009-2010賽季以來首次雙雙無緣該項賽事四強。當時，皇家馬德裏隊和巴塞羅那隊分別在32強和16強戰中被淘汰出局。

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