《社论》社区扩散中迎来第一个周末……应公开感染者的行动路线，准备隔离专用医院. February. 08, 2020 07:40. by / /. 确诊感染新型冠状病毒（武汉肺炎）的人数已增至24人，接触人数猛增至约1400人。自1月20日韩国出现首例确诊病例以来，感染者持续增加，令人担忧的社区内感染也成为现实。继GS家庭购物邮局医院被关闭后，昨天潜伏期患者光顾的首尔乐天百货商店总店为防疫而临时停业。教育人力资源部决定，将小学、初中、高中的授课天数缩减到十分之一。从法律上讲，这是只有在“天灾地变”时才能采取的措施。国民日常生活和经济系统处处处于瘫痪的紧急状态。 但是，政府虽然表示“疫情扩散到社区的可能性越来越大”，但传染病危机警报仍然维持在“有限传播”时发布的“警戒”水平。虽说实际应对方式是按照社区传播时的最高级别“严重”进行，但是患者的行动路线等基本信息也没有快速、透明地公开，市民的不安感正在加大。 保健当局在事件初期仅过一天就结束了流行病学调查，公开了患者的行动路线，但由于确诊患者人数超出调查力量，信息的公开只能延后。由于没有公开信息的明确指南，在中央犹豫不决期间，一些自治团体负责人还通过个人社交媒体账号公开信息。虽然各地方自治团体担心公开信息会引起混乱，但到目前为止，地方自治团体公开的信息中没有错误的内容，反而起到了平息谣言的效果。卫生部门要与地方政府配合，制定明确的信息公开标准，然后迅速准确地提供，让民众避免感染。 随着一直以来由17个市、道的保健环境研究院进行的病毒感染与否检查从昨天起范围扩大到50多个民间医疗机构，潜在的确诊患者有可能陆续出现。现在已经出现了无法一一追踪感染途径的患者。 大韩医师协会发表紧急对政府劝告称，“全国隔离病房只有260多个，如果患者剧增，可能会引发感染的大扩散”，“我们提议将部分国立医院指定为只对感染患者进行诊疗的同质医院。”2015年发生中东呼吸综合征时，患者被分散收容到没有隔离治疗设施的医院，患者家属和医疗人员也受到了感染。为有效治疗和防止疫情向社区扩散，应先行研究将少数公立医院列为武汉肺炎感染者专用医院的方案。应尽早将危机警报升级为“严重”，并转变为总动员体制。

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