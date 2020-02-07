康京和：“限制入境，必須考慮世衛組織規定和國際動向”. February. 07, 2020 07:30. by 韓基渽 record@donga.com. 韓國外交部長康京和就擴大對與新型冠狀病毒感染癥相關的中國人等的入境限制的可能性表示：“如果有必要，可以考慮追加措施”，“（但是）必須考慮世界衛生組織（的規定）、限制入境措施的有效性以及國際社會的動向。” 康京和6日在記者會上表示：“綜合考慮中國國內擴散趨勢、國際上趨勢和國內外防疫努力等，正在進行檢查。”她表明了慎重的立場，即，如果韓國國內確診患者增加，韓國可能會采取追加限制入境的措施，但眼下要慎重應對。就韓中原先商定的中國國家主席習近平上半年訪韓因新型冠狀病毒事態而推遲的可能性，她表示：“上半年訪韓的協議仍然有效”，“將繼續推進現有的外交日程。” 就大法院就強制征用的賠償判決，有人擔心，在日本戰犯企業資產變現壹事臨近的情況下，日本會采取追加報復措施，康京和就此指出：“變現壹事，是政府不能推遲或延後的司法程序。”她同時表示：“從出口限制是不合理和任意的措施的角度來看，（日本）也很難采取追加措施。”

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