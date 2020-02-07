通過韓美合作技術來減少地鐵微塵. February. 07, 2020 07:30. by 金夏京記者 whatsup@donga.com. 美國材料科學企業康寧(Corning)在以”降低首爾地鐵微塵方案”為主題的國際研究開發競賽中獲得了綜合冠軍。 首爾市6日表示，在“首爾全球挑戰賽2019-2020”中，康寧與國內企業SNS合作，在通風口等裝置上安裝了“陶瓷蜂窩式過濾器”，顯示出卓越的降低效果，並獲得了5億韓元的獎金。 康寧公司開發出蜂窩狀陶瓷蜂窩式過濾器，可以安裝在站臺(月臺)通風口。SNS制作了可將康寧開發的過濾器插入通風口的裝置。 奧爾斯威爾和韓輪系統分別在站臺和電動車領域獲得冠軍，分別拿到了5000萬韓元的獎金。奧爾斯韋爾公司提出，通過空氣流動控制技術，使現有通風設備性能最大化，有效排放站臺內的汙染物。韓輪系統推出了同時安裝電動車用空氣凈化器和出入口的空氣凈化器，消除浮塵，讓空氣停留在電動車內的方案。 首爾全球挑戰賽是地方自治團體提出需要解決的城市問題後，企業、大學、研究所等提出解決方案的大會。來自美國、法國、日本等國的知名企業和研究機構參加了此次大會，並提出了隧道、站臺、電動車等3個領域的106項產品和技術建議。由專家組成的評審委員會進行了提案書和面對面的審核，並考慮到微塵(可吸入顆粒物)的減少效果、經濟性、革新性等，選出了10個現場評估對象。 從去年12月到上個月，10個小組在地鐵首爾上水站和望遠站的隧道、站臺、電動車上進行了性能和效果測試，並驗證了事業性。不過，隧道領域各企業適用的技術多樣，難分高下，單靠短期測量，可吸入顆粒物的降低效果不大，因此沒有選出優勝隊伍。運營地鐵1~8號線的首爾交通公社將考慮優先購買獲獎企業的產品。 首爾市相關人士表示：“首爾將努力成為解決交通、環境等多種城市問題的革新技術的角逐場。”

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