孫興慜連續4場比賽破門得分，追平個人最多連場進球紀錄. February. 07, 2020 07:30. by 兪載泳 elegant@donga.com. 孫興慜(27歲)打入了自己在托特納姆熱刺隊的第一個點球，並連續4場比賽得分，追平了個人最多連續比賽場次進球記錄。 6日，孫興慜在英國倫敦托特納姆熱刺體育場舉行的與南安普敦隊的英格蘭足總(FA)杯第4輪(32強)重賽上首發出場，並在2比2戰平的下半場42分鐘親自罰入制勝點球。自上月23日在英超聯賽(EPL)與諾維奇隊的比賽中攻入制勝一球後，孫興慜連續4場比賽都取得了進球。 這是孫興慜加盟托特納姆熱刺隊後首次通過點球得分。他在賽後高興地說：“雖然有些緊張，但平時練得很多，我對自己很有信心。”此前孫興慜對於點球，有一些不好的記憶。2018年3月，在與羅奇戴爾的聯賽杯比賽中，他作為關鍵球員出場並罰入點球，但在罰點球前，他以停頓動作欺騙守門員，因此被判進球無效，甚至被黃牌警告。在國家隊比賽中，他的點球成功率也只有50%(6次罰球進3個)。2015年3月，在韓國隊與新西蘭隊的比賽中，他罰丟了自己在韓國國家隊的第一個點球。在2018年9月與哥斯達黎加、2018年10月與烏拉圭的熱身賽上他也沒有罰入點球。這樣的孫興慜在足總杯32強兩隊平分的情況下，以點球手身份出場，在當地也成為了熱門話題。孫興慜坦言，“在比賽之前，我就已經被指定為頭號點球手。”這充分顯示了主教練何塞•穆裏尼奧對他的強烈信任。 熱刺隊主力前鋒哈裏•凱恩因傷將缺席很長一段時間。與凱恩帶走防守隊員為孫興慜等拉開進攻空間不同，最近對手集中切斷了孫興慜的移動路線。在對方的牽制下，他仍然保持著漂亮的得分勢頭。 當天，托特納姆熱刺隊在控球率(44%比56%)方面落後於南安普敦隊，孫興慜也沒能得到一點機會。但是孫興慜並沒有強行帶球或射門，而是像前三場比賽一樣，通過瞬間的精準跑位，轟出了有效的本壘打。當日，孫興慜在德利•阿裏的傳球配合下突入到對方門前，造成對方門將犯規，當值主裁判判罰點球。據托特納姆熱刺隊自己的傳球分析表顯示，阿裏在下半場傳給孫興慜的3個傳球中的一個成為了制勝一球。上半場阿裏甚至一次也沒有給孫興慜傳球。3日，在與曼城隊的比賽中，熱刺隊在控球率方面也大大落後於對手，但孫興慜只通過2次射門就創造了進球。 包括本賽季聯賽的7粒進球在內，孫興慜攻入14粒進球，如果保持最近的上升勢頭，則有望刷新2016~2017賽季個人賽季最多進球記錄21個。熱刺隊還有至少16場比賽要打，其中包括13場聯賽、歐冠16強戰兩回合比賽和足總杯16強戰。 孫興慜將在聯賽休息期間再次充電，然後在16日英超第26輪與阿斯頓維拉隊的比賽中，挑戰個人紀錄—連續5場比賽進球。下月6日，熱刺隊將與諾維奇進行足總杯16強比賽。他說：“贏得英超冠軍已經變得困難，但還有足總杯和冠軍聯賽。雖然沒有保障，但球隊會盡力去爭取冠軍。”

한국어