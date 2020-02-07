利用KakaoTalk買賣股票的KakaoPay證券公司成立. February. 07, 2020 07:30. by 金紫炫記者 zion37@donga.com. 6日，Kakao的子公司快捷支付企業Kakao Pay以“KakaoPay證券”的名義投身證券業。對於將現有的Kakao Pay money轉移到證券賬戶的顧客，將給予最多5%(稅前)的年利息，以此吸引顧客。6日，Kakao Pay宣布，隨著金融委員會批準收購巴羅投資證券，將巴羅投資證券編入子公司，並將公司名稱改為Kakao Pay證券。新選任的金大洪代表將負責經營總管及零售事業部門，前巴羅投資證券代表尹基正將負責現有的企業金融事業部門，以各自的代表體制運營。 Kakao Pay證券提出了“投資•資產管理大眾化”的目標。以國民聊天工具KakaoTalk平臺為基礎提供服務，讓金融服務經驗不足或資產規模小的用戶也能進行投資，並創造收益。 作為第一步，公司已展開宣傳活動，讓現有的Kakao Pay用戶把資金轉入到證券賬戶。對於將現有充電式預付電子支付手段Kakao Pay money轉移到證券賬戶的消費者，在5月31日之前，不論存取款額多少，每周平均擁有額1萬~100萬韓元區間，給予最多5%(稅前)的年利息。另外，與以往的Kakao Pay money不同，充值額度超過200萬韓元，可以無限持有，而且每人最多可以得到5000萬韓元的儲戶保護。 金大洪代表表示：“將打破現有的金融語法，通過在日常生活中誰都可以輕松、舒適地享受的投資服務，進一步擴大生活金融。”

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