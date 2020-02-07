特朗普彈劾案遭否決，時隔4個月擺脫束縛. February. 07, 2020 07:30. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 針對美國總統特朗普“烏克蘭醜聞”的彈劾案當地時間5日在美國參議院的彈劾審判中被最終否決。由此，特朗普在眾議院開始彈劾調查4個多月後，終於得以擺脫彈劾的束縛，集中精力進行國政運營及競選連任活動。但是，預計國論和政界的極度分裂等彈劾後遺癥將持續到11月大選。 參議院當天召開100名參議員全員出席的全體會議，對特朗普總統濫用權力和妨礙議會等兩項罪名的彈劾案進行了表決。這距離去年9月24日眾議院開始彈劾調查已有134天，距去年12月18日眾議院通過彈劾案已有49天。 對濫用權力嫌疑，無罪對有罪的得票為52比48，對妨礙議會，無罪和有罪的得票為53比47，都做出了“無罪”的判決。這是共和黨53名參議員和民主黨47名參議員按照各自黨論進行表決的結果，共和黨中只有羅姆尼參議員對濫用權力的指控投了“有罪”票。 在參議院否決彈劾案後，特朗普在推特上寫道：“這是國家對抗彈劾欺詐的勝利。”但民主黨籍眾議院議長南希·佩洛西則認為，“特朗普總統是美國民主的威脅，他永遠被彈劾了。”

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