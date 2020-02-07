女歌手的奧運挑戰記. February. 07, 2020 07:30. by 李元洪 bluesky@donga.com. 在半地下的單間裏通宵唱歌。在大學專攻實用音樂，畢業後以歌手身份出道並發行了唱片。她就是2016年5月推出歌曲《有話要說》的抒情歌手周炯（音譯）。 但是，她現在是女子拳擊國家隊選手鄭周炯（29歲）。鄭周炯在去年12月21日大韓拳擊協會主辦的2020東京奧運會國家隊選手選拔決賽51公斤級比賽中，打敗現有的國家選手，獲得了冠軍。她韓國年齡今年30歲。作為選手，這是在不小的年紀才到來的命運的急劇轉變。 歌手時期很長時間沒有出流行歌曲，周圍人都說“帶著她就是赤字”。離開經紀公司後，她吃住在工作室的房間裏。在那裏，她壹邊教準備高考的學生唱歌，壹邊過日子。她說：“收入不穩定，生活很艱難。” 從房間裏往上望去，旁邊的建築裏有壹家拳擊體育館。她說，剛開始只是想保持健康，並使用那裏的淋浴設施。2017年10月，她走進拳擊體育館。在同壹級別上具有壓倒性優勢的169厘米的身高，左撇子，中學時期作為跆拳道選手活動的經驗，培養了她輕快的腳步。在館員中表現突出的她，在周圍人的勸說下，開始參加生活體育拳擊比賽，並延續了搶眼的表現，於是有人提議她以運動員身份參賽。去年1月，她成為首爾大成拳擊體育館正式選手，並在今年初轉到了首爾市廳隊。 但是，改變人生道路怎仁那麽容易？她說：“非常可怕，非常辛苦。”現在仍然很害怕拳頭。 盡管如此，究竟是什麽原因促動了她呢？她說，當時的想法是“現在只有這些”。當時壹心想著，成為球員後，如果有所屬球隊，就會有固定的收入，於是下了決心，“下定決心試試”。去年5月，運動過程中右腳腕扭傷。俗話說“拳擊就是腳步”，腳踝十分重要。但她拖著腫脹疼痛的腳踝登上了拳擊臺。去年11月，她帶著這樣的腳踝，以第壹名的成績通過了預選賽，並在12月的最終選拔賽中打敗了實力派選手獲得冠軍。“我怎麽就當上了國家隊選手，有點暈暈乎乎。” 現在，她已是堂堂正正的國家隊選手。下個月3日在約旦舉行的亞洲預選賽上，如果進入前6名，她將成為第壹個參加奧運會的韓國女子拳擊選手。自2012年倫敦奧運會引進女子拳擊後，韓國從未進入過正式比賽。雖然這只是壹個偶然的開始，但被載入史冊的時刻即將到來。 大韓拳擊協會事務處長崔熙國（音譯）就戲劇性登場的鄭周炯表示，“是那麽回事”。當記者問及那個“那麽回事”時，他說：“這難道不切實嗎？” 雖然這是在體育現場、同時也是人生的種種岔路口經常聽到的故事，但危機狀況並不總是走向悲劇性的結局。鄭周炯是展現自覺面對困難的精神如何發揮威力的另壹個事例。 但是，難道只有這些嗎？迫切期待此次奧運會的選手之壹，是拳擊女子代表隊最年長的吳妍智（音，30歲，仁川廣域市廳，60公斤以下級）。雖然是韓國隊最強者，但錯過了前兩次參加奧運會的機會。她說：“奧運會似乎是上天註定的。” 對普通人來說同樣如此，但讓選手大受困擾的，之壹就是不知道會發生什麽事情的不確定性。由此產生的茫然不安有時會成為恐懼，成為強身健體的鏈條。選手們也要與它作鬥爭。 鄭周炯說：“對第壹輪比賽有壹種恐懼感。”這是對開始的恐懼。但是壹旦碰撞，恐懼就會逐漸消失。吳妍智說，“如果太迫切了，就會成為壓力。”開始前的不安，對此需要心理準備，這壹點是大家共同的。 意思是說，在迫切的同時，也需要勇氣。聽了她們的話，我覺得不能只用比賽結果來評價什麽。在看不見的地方，她們勇敢地與自己的內外對抗，她們已經是英雄。

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