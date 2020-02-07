管理對象暴增、防疫戰線面臨癱瘓……應啟動總動員體制. February. 07, 2020 07:30. . 新型冠狀病毒的戰線正在擴大。6日壹天新增4例確診病例，包括1例出院病例在內，國內確診病例增至23例。原先僅限於中國的海外感染途徑也正向日本、泰國、新加坡擴散。考慮到來往於東亞國家的中國人很多，通過第三國增加感染人數的可能性很高。 隨著確診患者的增加，與他們接觸的人也蜂擁而至。截止到5日上午，政府統計的接觸者人數是956名，但是之後如果確診患者的接觸者得到確認，超過2000人只是瞬間的事情。特別是，5日、6日新增的確診患者中，包括流動人口較多的首爾市永登浦區工作的GS家庭購物職員和首爾市松坡區大園區公寓居住者，因此整個首爾地區進入了緊急狀態。 為了修補出現漏洞的防疫網，手冊隨時更換，這壹期間，作為防疫第壹線的保健所的工作量也在劇增。全面調查中國武漢入境人員、對與感染者有過接觸的人包括“日常”接觸者壹律自行隔離14天、實行壹對壹監控，在這壹指示下，保健所已經處於癱瘓邊緣。隨著政府承認無癥狀傳染的可能性，從今天開始，在出現癥狀的前壹天，接觸者也要由保健所進行壹對壹的管理。隨著第三國感染的確認，從中國以外的國家入境的疑似患者也將根據需要到保健所接受檢查。開學在即，大批中國留學生進入韓國進行自我隔離管理也是保健所的事情。 要防止社區傳播，加強防疫管理體制是必須的。新增的患者中，大部分是被感染者二次、三次感染的人，因此有人擔憂，是不是已經擴散到了地區社會、無法掌控。但是，如果在中央下發的工作量下，壹線衛生站超負荷運轉，不僅不能保證防疫工作的切實藥效，疫病第壹線也會出現漏洞。與醫院不同，保健所缺乏訓練有素的人力和防疫裝備，如果事態長期發展下去，醫療人員感染的可能性也很大。 政府決定把保健所專門負責的感染檢查擴大到50多家民間醫療機構，診斷試劑的供應量也從每天160個增加到2000個。考慮到經常晚上加班的保健所的現實情況，這簡直就是無濟於事的杯水車薪。新型冠狀病毒事態已經超出了僅依靠保健醫療人員就能承受的危機水平。從公共保健醫生到中央部門和地方自治團體的行政人員，要以相當於災難危機的總動員體制來阻止。為了強化保健所的力量，要支援人力，升級包括篩選診療所在內的防疫基礎設施。

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