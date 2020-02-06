BTS所屬公司BigHit娛樂去年銷售額5879億韓元，“大獲成功”. February. 06, 2020 07:50. by 金基潤記者 pep@donga.com. 防彈少年團(BTS)的所屬公司Big Hit Entertainment去年的銷售額高達5879億韓元。這一數字接近2018年銷售額的兩倍。公司方面還透露了年內將推出跨國男子組合的計劃。 Big Hit方面5日通過“與共同體共進的Big Hit公司說明會”資料表示，得益於唱片•音源、公演、影像內容、知識產權(IP)、平臺事業等事業多元化，銷售額大幅上升。據悉，Big Hit去年的合並銷售額為5879億韓元，合並營業利潤為975億韓元(外部監查前的暫定業績)。Big Hit娛樂2018年的銷售額和營業利潤分別為3014億韓元和798億韓元。 最重要的成果是演出觀看方式的多樣化。從2018年8月開始，防彈少年團進行了約一年的世界巡演“Love Yourself”的觀眾達到了206萬名。其中直播和在線(手機、PC)觀眾分別為41萬人和23萬人，以演出為基礎制作的電影和紀錄片等衍生產品的觀眾為460萬人，其他31萬人等共555萬人觀看了同樣的演出。Big Hit方面解釋說：“比巡回演出的觀眾多出兩倍以上的數字以各種形式消費了內容物。”去年出道的男團“Tomorrow X Together”即將開啟世界巡演。 另外，通過去年3月與CJ ENM攜手成立的“Belift”，跨國男子組合也將在年內出道。計劃明年陸續推出女子組合，2022年推出男子組合。Big Hit娛樂房時爀代表強調，為了音樂產業革新，將尋找Big Hit的“成功公式(winning formula)”。

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