ISU四大洲花樣滑冰錦標賽6日在首爾開幕. February. 06, 2020 07:50. by 黃奎引 kini@donga.com. 包括韓國男女花樣滑冰招牌選手車俊煥(19歲•高麗大學)和劉英(16歲•果川中學)在內的韓國花樣滑冰代表隊將從6日開始參加在首爾木洞滑冰場舉行的國際滑冰聯盟(ISU)四大洲花樣滑冰錦標賽。 目標是時隔11年後再次獲得獎牌。在加拿大溫哥華舉行的2009年冬奧會上，金妍兒(30歲)是唯一一位在四大洲錦標賽上獲得獎牌的韓國選手。當時獲得女子單人滑金牌的金妍兒在第二年的溫哥華冬奧會上也奪得了金牌。 即使在主場舉行比賽，也不一定對韓國選手有利。在距離2018年平昌冬奧會還有1年之際，2017年在江陵冰上競技場舉行的該比賽上，崔多彬(20歲)獲得了女單第5名。這是韓國選手在該項賽事中獲得的最好成績。 目前在韓國選手中，車俊煥和劉英被認為是最接近站上領獎臺的選手。而且兩位選手都是日本選手的最大競爭對手。 在男子單人滑項目上，2014年索契冬奧會和2018年平昌冬奧會兩連冠的羽生結弦(26歲)被認為是奪冠熱門。羽生結弦在奧運會、世錦賽、大獎賽總決賽上都獲得過冠軍，但目前唯獨還沒有拿到過四大洲錦標賽的金牌。 車俊煥決心用主要武器四周跳向羽生結弦發起挑戰。車俊煥表示，“去年四大洲錦標賽(僅排在第六位)時，因為太想表現好的願望太強烈，所以表演就失敗了。這次大賽的目標是先幹凈利落地演技完。想在國內粉絲面前展現出自己最好的一面。” 在女子單人滑比賽中，18歲的紀平梨花是最有力的奪冠熱門。紀平梨花的個人最高分是233.12分，比劉英(217.49分)高出15分以上。劉英說：“現在我確實和紀平梨花還有差距。盡管如此，在日本和紀平梨花一起訓練的過程中，我學到了很多東西。我認為自己是善意的競爭者，將參加本次比賽。” 四大洲錦標賽是為對抗只有歐洲選手才能參賽的歐洲錦標賽而從1999年開始設立的，只有來自亞洲、美洲、非洲和大洋洲的選手才能參賽。大會每年舉行。 今年的大賽將以6日上午11時開始的冰舞比賽拉開帷幕，並以9日下午3時25分結束的男子單人自由滑表演落下帷幕。

한국어