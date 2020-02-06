警告大流行的“壹無所知”患者和第三國感染，應把警告提高到“嚴重”級別. February. 06, 2020 07:51. . 國內新型冠狀病毒感染癥（武漢肺炎）確診患者昨天增至18人。最令人擔憂的是，感染途徑不明的“壹無所知”患者開始出現。16號確診患者、40多歲的女性去泰國旅遊回來，不知道是從中國以外國家感染的“第三國感染”的開始，還是屬於韓國國內感染者。17號患者、38歲的男性，是去了新加坡參加國際會議後回國。參加這壹會議的馬來西亞人被確診，被劃分為“第三國感染”。武漢肺炎有可能已經在中國以外的東南亞廣泛擴散。 以中國入境者和確診患者的接觸者為主而設計的韓國國內防疫網無法查出“第三國感染”。16號、17號患者在被確診為武漢肺炎之前，在社區裏晃悠了相當長壹段時間。16號患者自上月19日回國後，因出現惡寒發熱癥狀，在16天內先後6次訪問了專科醫院和大學醫院等2個地方。但是因為她沒有訪問中國的經歷，沒能接受甄別檢查。17號患者則從24日開始，在醫院、藥店、超市、餐廳等處轉悠了10天。因為他也沒有訪問中國，所以被排除在甄別檢查和監視對象之外。 自上個月20日國內出現首例武漢肺炎患者後，政府壹直以慢壹拍的應對，加重了社區擴散危機。由於不承認無癥狀患者感染，監視、隔離對象受到限制。在中國全境發病後的4日，才對來自中國自行封鎖的湖北省的外國人實施入境禁令，其實效性受到質疑。 如果考慮到很晚才得到確診、壹直在到處晃悠的兩名患者及其家屬，很難估計接觸人數。應該假設事實上已經開始了社區感染，並擴大防疫網。此次應該采取先發制人的措施，將傳染病危機警報從“警戒”升級為“嚴重”。到了“嚴重”階段，才會成立國務總理主管的中央災難安全對策本部，各地方自治團體也將啟動災難安全對策本部。就是要轉變為學校、企業等公共、民間都參與防疫的緊急應對體制。現在是與時間賽跑。只有集中傳染病初期診斷部門、公共保健人力等資源，盡早結束疫情，才能減少韓國社會所遭受的社會、經濟後遺癥。

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