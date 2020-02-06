成為美術的政治口號. February. 06, 2020 07:51. . 在德國卡塞爾每五年舉行壹次的“文獻展”上，經常會遇到難以區分究竟是不是藝術的作品。2017年的活動特別安排與希臘雅典同時進行，因此更加引人註目。兩個城市的大街小巷隨處可見用12國語言刻著“我們是人民”字樣的大型橫幅和海報。 廣告或集會橫幅等印刷品是德國概念美術家漢斯·哈克的作品。哈克以借助廣告或新聞形式的現實批判性作品而聞名，1970年在紐約現代美術館展示的投票箱最具代表性。他在展廳門口設立投票箱後，向觀眾詢問紐約州州長尼爾森·洛克菲勒對越南戰爭的支持是否會成為在選舉中不投票給他的理由。當時洛克菲勒還是這家美術館的董事會成員。投票結果是“是的”占了絕大多數。這是壹件將最尖銳的政治爭論焦點引入美術制度的作品。 哈克在世界權威的“文獻展”中使用的句子也取自“東德星期壹示威”上的政治口號。1989年，無法再忍受獨裁統治的東德市民高呼“我們是人民”（Wir sind das Volk！），每周壹都走上街頭，最終推倒了柏林墻。但在歐洲難民問題出現後，德國極右組織“佩吉達（PEGIDA，愛國歐洲人反對西方伊斯蘭化）”2015年讓這壹口號再次流行，把“我們”限定為德國人，並利用這壹口號將對移民和難民的歧視正當化。 哈克看到因難民問題而分裂的歐洲社會，希望讓世界人民記住這壹口號的本意。這就是他選擇印刷品而不是高級美術，選擇街道而不是美術館的原因。同時，文字兩側的彩虹色，既有希望的意義，也象征性少數群體。最終，該作品傳達的信息是“所有人壹律平等，不得因性別、膚色、宗教、國籍等任何理由受到歧視”的常識的覺醒。

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