三星電子在美國家電市場的占有率達到20.5%，連續四年排名第一. February. 06, 2020 07:51. by 徐東一 dong@donga.com. 三星電子去年在世界最大的家電市場—美國創下了歷史最高市場占有率，占據了第一位。5日，美國市場調查企業“Track Line”透露，去年三星電子在美國生活家電各品牌市場占有率為20.5%，連續4年位居榜首。與2018年市場占有率(19.4%)相比增加了1.1個百分點。 三星電子在烘幹機、洗衣機、冰箱等生活家電主力產品的市場占有率均居首位。烘幹機去年市場占有率為20.8%，連續3年穩居第一。洗衣機(20.5%)、冰箱(23.7%)的市場占有率也位居第一。公司方面表示，烘幹機•洗衣機因反映美國消費者喜好的全新顏色、大幅縮短的洗滌及烘幹時間、高能效等受到好評。在上冷藏•下冷凍結構下，上部冷藏室向兩側開門的大容量法式門冰箱，市場占有率也達到32%，連續11年穩居第一。 三星電子生活家電事業部專務崔益秀(音)表示：“在新產品中不斷反映消費者的生活方式和喜好，從而提高了在美國主要家電市場的占有率。今年作為美國第一大家電品牌，三星電子將繼續保持競爭力。”

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