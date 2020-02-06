“船上集體感染”，載有3700名遊客的日本郵輪10人確診感染新冠病毒. February. 06, 2020 07:52. by 東京=朴衡俊 常駐記者 lovesong@donga.com. 據悉，載有新型冠狀病毒感染癥(武漢肺炎)患者的消息傳開後,，從本月3日開始停泊在日本橫濱港的大型郵輪“鉆石公主”號上出現了10名確診患者。 據NHK電視臺5日報道，日本厚生勞動省大臣加藤勝信當天召開記者會表示，“對鉆石公主號上的乘客和乘務員等3711人進行了新型冠狀病毒檢查，檢疫結果發現有10人的樣本出現新型冠狀病毒陽性反應。”這是日本首次發現集體感染病例。 厚生勞動大臣加藤勝信表示：“10名感染者中有3人是日本人，其余都是其他國家國籍。年齡在50至80歲之間，目前還沒有重癥病例。”韓國駐日大使館方面表示，“10人中沒有韓國人。” 這艘載有56個國家籍乘客的郵輪於上月20日從橫濱港啟航，在日本、香港、臺灣等地遊覽了兩周。此前的1日，香港衛生當局表示，上月25日在香港下船的香港男性(80歲)被確認感染了新型冠狀病毒。對此，厚生勞動省1日在沖繩縣那霸進行了一次檢疫，但破例於3日再度進行了檢疫。 對有發熱或咳嗽癥狀的273人再次進行了檢查，已出檢疫結果的31人中有10人感染了新型冠狀病毒。目前，還有242人的檢測結果尚未出來，感染人數可能還會增加。包括9名韓國人在內，該郵輪上有2666名乘客和1045名乘務員。 確診為陽性的10人立即被送往神奈川縣內的醫院。考慮到新型冠狀病毒的較長潛伏期，厚生勞動省要求其余乘客和乘務員在船內暫時滯留兩周。

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