中國駐韓大使：“入境限制應根據世衛組織的規定”. February. 05, 2020 07:49. by 韓基渽 record@donga.com. “對於韓國采取的（限制部分中國人入境）措施，我不會多加評價。” 中國駐韓國大使邢海明4日在中國駐韓國大使館舉行的記者招待會上，就韓國政府從當天起實行限制訪問過武漢的外國人入境的方針的提問做出了上述回答。由於新型冠狀病毒感染癥的擴散，韓國國內出現了批評中國的輿論，在這樣的情況下，與其說積極的反對，不如說是邢海明以比較低的程度表示了不快。 邢海明當天援引世界衛生組織的立場表示，希望韓國不要采取強硬的入境限制措施。他說：“（世界衛生組織）認為此次傳染病沒有理由不必要地妨礙國際旅行”，“世界性、科學性是世界衛生組織的根據，（限制入境等）根據世界衛生組織的規定就可以了吧？”他還表示：“（韓中）要以科學的態度換位思考，共同應對（傳染病）。” 對於韓國決定提供大規模人道主義援助，他表示：“對與傳染病的鬥爭給予了大力支持，對此深表感謝，我們永遠不會忘記這份溫暖的禮物。”韓國外交部承諾向中國提供500萬美元的援助，前壹天租用貨機將民間提供的300萬個口罩等救援物資送往中國武漢。 針對中國對韓國強化出入境政策表現出不快的態度，韓國政府仍然堅持立場稱，“不排除追加措施”。外交部發言人金仁哲4日在例行記者會上表示：“關於（向上）調整旅遊警報等問題，正在繼續進行討論。”

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