壹秒鐘傳送82部電影……三星在世界上首次推出超高速DRAM. February. 05, 2020 07:49. by 徐東一 dong@donga.com. 三星電子4日宣布，推出了可用於基於新壹代超級計算機、人工智能的超高速數據分析等的超高速DRAM（Dynamic Random Access Memory，動態隨機存取存儲器）“Flash bolt”。該產品是歷代最高性能的存儲半導體，能夠在短短壹秒鐘內傳送82部全高清級電影（5GB）。 占世界半導體市場需求壹半以上的中國市場因新型冠狀病毒感染癥而呻吟，半導體業界擔心半導體業的改善勢頭會減弱。在這種情況下，三星電子計劃通過以技術革新為先導的“超差距戰略”克服危機。 ○“進壹步拉大與後來者的技術差距” 當天三星電子公布的存儲器半導體新產品“閃電”是“第三代16GB HBM2E（高帶寬存儲器）DRAM”。速度和容量分別比三星電子2017年12月在世界上首次開發的“Aqua bolt”（第二代8GB HBM2 DRAM）提高到了1.3倍和2倍。 半導體業界相關人士表示：“HBM DRAM是現有DRAM中技術力最強的產品，在全球企業中，三星電子是唯壹壹個推出HBM產品的企業”，“這壹案例再次證明，旨在讓研發目標的設定和方式、生產線的運營和系統等壹切發生變化的三星電子‘超差距戰略’再次體現了實力。” HBM是指為人工智能服務用超級計算機、網絡、顯卡等高端市場提供最佳解決方案的高帶寬存儲器。該產品的特點，是采用了最尖端的密封技術“TSV（（Through Silicon Via）”，即將DRAM芯片的厚度削成普通紙張的壹半水平後，鉆出數千個細微的孔洞，將上下芯片孔垂直連接。采用這壹技術，與普通DRAM相比，可以革命性提升數據處理速度。 三星電子存儲器事業部戰略營銷室副社長崔哲（音譯）表示：“隨著推出具有歷代最高性能的新壹代DRAM套裝，可以在快速成長的高端存儲器半導體市場繼續維持事業競爭力”，“將提供更加差別化的解決方案，加強獨步天下的事業力量。” ○“新型冠狀病毒暫時不會影響供應” 當天，全球市場調查企業“全球半導體觀察（DRAM Exchange）”通過報告分析說：“新型冠狀病毒暫時不會對存儲器半導體供應產生影響。”也就是說，雖然新型冠狀病毒正在中國全境迅速擴散，但還沒有達到對當地半導體工廠量產產生影響的程度。“全球半導體觀察”方面表示：“據我們掌握的情況，截至目前，在中國還沒有決定停產或部分停產的存儲芯片工廠。”目前，三星電子的蘇州半導體後工藝工廠、西安NAND閃存工廠已恢復正常運轉。SK海力士的中國無錫DRAM工廠也正常運轉。 但是，全球半導體業界也擔心，如果新型冠狀病毒的風波長期持續下去，世界最大的半導體需求方——中國的內需市場將會萎縮，這很有可能導致存儲半導體企業的銷售額減少。中國是韓國半導體的最大進口國。 半導體業界相關人士表示：“如果中國內需受到打擊，好不容易出現反彈跡象的全球半導體市場可能會再次陷入停滯”，“在事態長期化之前，企業們需要對中國國內半導體生產材料的物流系統進行持續的監控。”

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