BTS打破Billboard“Social 50”最長時間1位紀錄. February. 05, 2020 07:49. by 金哉希 jetti@donga.com. 防彈少年團(BTS•照片)成為了在Billboard“Social 50”榜單上最長時間占據第一位的歌手(涵蓋組合)。 Billboard3日(當地時間)表示，防彈少年團在“Social 50”最新排行榜上共164周排名第一，創造了最長時間紀錄。這打破了流行歌手賈斯汀•比伯(26歲)自2011年3月以來保持的163周紀錄。泰勒•斯威夫特(28周)、麥莉•賽勒斯(21周)、蕾哈娜(21周)等緊隨其後。 “Social 50”是顯示藝人網絡影響力的排行榜。音樂數據分析公司“Next Big Sound”以臉書、推特、照片墻、YouTube等社交網絡服務(SNS)為基礎，對藝人頁面的粉絲數增加趨勢、提及頻率、點擊率等進行分析。Next Big Sound表示，最新統計期間，防彈少年團相關臉書的“點贊”數為3.2萬條，增加了69%；推特“Mention”提及總量為1710萬條，增加了29%。 Billboard表示：“BTS在2016年10月進入榜單後，在173周中除了9周外，一直保持第一位。BTS的新曲《Black Swan》在Billboard Hot100榜單中上升到57位，上月26日，在格萊美頒獎禮的慶祝舞臺上，他們和說唱歌手Lil Nas X聯袂演出《Old Town Road》，產生了積極影響。”

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