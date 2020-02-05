中國新型冠狀病毒感染病例增幅創造单日新紀錄，香港出現首例死亡病例. February. 05, 2020 07:49. by 尹完準 zeitung@donga.com. 中國因感染新型冠狀病毒而死亡的人數已超過400人。香港出現首例因感染新型冠狀病毒死亡的病例。這是繼菲律賓之後，中國本土以外發生的第二個死亡病例。 4日，中國國內確診患者人數比前壹天增加了3136人，共達20438人。壹天裏患者增加數首次超過了3000名。死亡人數為426人，比前壹天增加了65人。壹天內出現的確診患者和死亡者數都呈現出最高的增加值，呈現出日益增加的趨勢。中國政府正式公布的重癥病例達2788人，而且新型冠狀病毒感染癥發病地湖北省武漢市死亡率超過5%，因此有人擔心今後死亡人數還會繼續增加。 另據香港《明報》報道，壹名曾到過武漢的39歲男子1月31日確診後接受治療，當天不治身亡。香港前壹天宣布，除深圳灣檢查站等兩處外，所有與中國內地相連的檢查站都將關閉，但香港境內要求完全封鎖與中國內地接壤的邊境的呼聲日益高漲。

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