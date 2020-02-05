光州出現的國內第16號“武漢肺炎”確診患者感染途徑不明. February. 05, 2020 07:50. by 朴星民 min@donga.com. 時隔兩天之後，韓國國內又發現了新型冠狀病毒感染肺炎(武漢肺炎)確診患者。患者是一名住在光州的42歲女性。至此，韓國患者增至16人。第16號患者從上個月15日開始與丈夫一起進行了為期5天的泰國旅行。第一次出現癥狀是在上月25日，被隔離是在本月3日。 在國外還是在國內感染目前尚不確定。如果在泰國感染，這是通過中國以外的其他國家感染的第二例。第一例是在日本感染的第12號患者。如果不是泰國，而是在國內感染，則更危險。傳播途徑不確定的所謂“神秘感染”。路徑不明感染無異於社區傳播。之前，光州和全南還沒有確診患者。 據疾病管理本部4日透露，第16號患者目前正在光州全南大學醫院接受隔離治療。她在泰國旅行6天後出現癥狀，先後5次前往兩家醫院，3日被確診。第16號患者過去因患肺癌而接受手術(切除部分肺)。患有基礎疾病(現有的疾病)的患者患上新型冠狀病毒尚屬首次。包括第16號患者和旅行歸來的丈夫在內的其他家人正在進行檢查。家人中間暫時還沒有出現癥狀。 對於感染途徑不透明的第16號患者的出現，保健當局感到非常困惑。第16號患者從泰國旅行歸來的上月19日，當地患者只有2人。很難將其視為中國以外的“第三國感染”。中央防疫對策本部長鄭恩京表示：“(感染途徑)有很多奇怪的地方。只是很難確定是泰國。” 此前，第12號患者(48歲•中國男性)與日本確診患者接觸並進入韓國後被確認感染。目前，日本和泰國都沒有針對新科冠狀病毒采取其他檢疫措施。應對新型冠狀病毒的戰線必然會擴大。但是以中國入境者為對象的檢疫對策擴大到其他國家是很難實現的。因此，有人預測，新型冠狀病毒疫情將長期持續下去。韓國政府決定，從7日開始將“接觸者”的範圍擴大到確診患者出現癥狀的前一天。也就是說，承認了在沒有癥狀的情況下傳播病毒的“無癥狀傳染”可能性。只是第2號患者(55歲•韓國男性)首次被確診為痊愈，不久就會出院。其他患者情況也都良好。

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