尼蒂的香氣. February. 05, 2020 07:50. . 在佛祖生活的幾千年前，有一個名叫尼蒂的人。那個人是“除糞人夫”，即通過清挖別人家廁所來維持生計的人。當時，大部分人在外面解決大小便，只有富人有戶外廁所。尼蒂是清理人糞來維持生計的人，所以他是賤民中的賤民。但是，佛爺接受了這樣的人做徒弟。“成為佛門弟子”意味著親自接受佛祖的教誨並實踐，並與佛祖一起接受人們的供奉。人們驚恐萬分。如果自己供養佛祖，那麽連曾經清理大便的尼蒂是不是也會受到供養呢？不滿情緒暴增。 於是，佛祖開始勸導他們。即使是我們所不屑一顧的蓖麻(蓖麻子)古樹，只要互相揉搓，也會著火，美麗的蓮花也會在泥土中綻放。人的高低貴賤不是由職業決定的，而是由德行決定的。這是教人不要只憑外表來判斷一個人。 佛祖從尼蒂身上聞到的不是惡臭，而是美妙無比的內心香氣。這真是令人吃驚的事情。穿著破舊得讓人看不下去，再加上不想讓佛祖看到自己狼狽的樣子，結果把肩上的糞桶掀翻，甚至散發出惡臭，但佛祖還是聞到了尼蒂身上的香氣。佛說他衣服臟了，但心沒有臟；糞便裏散發出的臭味不會掩蓋心香，別覺得羞恥。但事情並沒有就此結束。佛祖和弟子阿南達一起將尼蒂帶到河邊，幫他清洗幹凈，並他收為徒弟。佛祖溫暖的言語和行動足以消除尼蒂從世人那裏受到的侮辱、創傷和痛苦。 我們的鄰居、親戚，甚至家人中，都可能有像尼蒂這樣的人存在。我們只是看著他們寒酸的舉止和低位，卻無法聞到從他們內心散發出來的香氣。文學評論家•全北大學教授

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