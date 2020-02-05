幼兒園休園、停止獻血……應以泛政府的應對恢復陷入癱瘓的日常. February. 05, 2020 07:50. . 韓國新型冠狀病毒感染癥（武漢肺炎）確診患者昨天增至16人，“新型冠狀恐懼癥”正在讓韓國社會停頓。內需、出口、旅遊同時萎縮，經濟受到打擊，幼兒園、療養設施等照顧系統也出現空白。獻血者也急劇減少，令人擔心血液供應會受到影響。 從3日開始，全國37000多個幼兒園中約有10%都進入了休息狀態。雙職工家庭和單親家庭眼下無處寄放孩子，急得團團轉。幼兒園、小學、初中、高中的縮短授課及停課現象也在擴散。政府雖然允許幼兒園緊急保育或利用照看孩子的保姆，但是很難滿足劇增的照顧需求。對於免疫力低下的孩子，與集體生活的設施相比，更適合於在家裏照顧。政府應積極鼓勵並從制度上支持雙職工家庭，或者允許雙職工家庭在家工作或享受照顧休假。 如果國家發生災難，脆弱階層將遭受最大的痛苦。政府昨天將多重利用設施、福利設施職員14天的臨時脫離業務標準，從從中國湖北省回來的職員擴大到了從中國全國回來的職員。在中同胞（朝鮮族）工作的療養設施出現了照顧空白，福利館的休館使老人和殘疾人無處可去。因誌願服務人員減少，免費供餐所接連關門，獨居老人和露宿街頭的人將無法正常吃飯。為阻斷武漢肺炎傳播，這壹措施是不可避免的，但不能導致社會安全網崩潰。 因口罩價格暴漲，連口罩都難以買到的脆弱階層，如果得不到社會安全網的保護，很容易感染傳染病。防疫對策不應被動員資源的保健福利部和地方自治團體所置後，而應該通過擴大實行在家辦公、照看休假，投入照顧人力和預算，穩定供應口罩、洗手液等泛政府措施，最大限度地減少對國民日常生活的損害。在國家災難面前，希望政府能表現出細心關註民生的實力。

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