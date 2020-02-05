東京奧運會男足比賽能否上演“群星大戰”. February. 05, 2020 07:50. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “今年我的夢想是成為三冠王。歐足聯冠軍聯賽(UCL)和歐洲足球錦標賽(2020歐洲杯)冠軍，以及東京奧運會金牌。” 這是世界足球的“新一代明星”基利安•姆巴佩(22歲•巴黎聖日耳曼隊)的決心。作為法國A級國家隊的一員，他曾經帶領球隊獲得2018年俄羅斯世界杯冠軍，他將在23歲以下球員參加的奧運會男足比賽中再次沖擊冠軍寶座。身價(預期轉會費)超過3000億韓元的他在本賽季巴黎聖日耳曼隊攻入了包括法甲聯賽14粒進球在內的22粒進球(25場比賽)，展現出了驚人的得分感覺。在接受《法國足球》雜誌采訪時，姆巴佩說：“我希望在足球生涯中，能夠有一次登上奧運會的舞臺。至於是否參加奧運會，我會和俱樂部談談。”奧運會不是國際足聯指定的義務借調比賽，要參加需要得到所在俱樂部的同意。 亞洲、歐洲、非洲等地的奧運會預選賽已經結束，法國和韓國等12個國家(共16個國家)已經確定了出線。隨著進軍決賽圈的國家陸續著手組成包括最多3張外卡(24歲以上選手)在內的最精銳成員，東京奧運會或將成為“明星們的戰爭”，備受期待。 埃及方面正在考慮讓上賽季帶領利物浦(英格蘭)奪得歐冠聯賽冠軍的“法老”穆罕默德•薩拉赫(28歲•本賽季18粒進球)成為外卡球員。埃及隊主教練沙烏基•加立說：“預備名單中，薩拉赫將是第一個入圍的(他願意的話)。不過，在7、8月份的奧運會期間，利物浦也需要為新賽季做準備。參加奧運會取決於薩拉赫的決定。”薩拉赫在20歲出戰的2012倫敦奧運會上攻入3球，嶄露頭角，此後他在切爾西、羅馬、利物浦等歐洲頂級俱樂部效力，逐漸成長為世界級前鋒。 據悉，西班牙隊將被稱為“傳球大師”的中場球員安德烈斯•伊涅斯塔(36歲)列入了超齡球員候選名單。在西班牙豪門FC巴塞羅那4次帶領球隊獲得歐冠聯賽冠軍的他，從2018年開始效力於日本J聯賽神戶勝利船隊，因此無需再適應當地環境。德國隊方面，出場過100場A級比賽的老將前鋒托馬斯•穆勒(31歲•拜仁慕尼黑)被認為是外卡球員。德甲聯賽事務局透露說，“目前外界普遍關註，穆勒是否會與妻子麗莎(將出戰德國奧運馬術選拔賽)攜手參加奧運會，備受期待。”穆勒滿懷期待地說：“如果能和妻子一起參加奧運會，那將是一件非常棒的事情。”

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