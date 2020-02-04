鬥誌與盲目. February. 04, 2020 07:52. . 約瑟夫·喬普爾是第壹次世界大戰開戰時的法軍總司令。就像大多數法國將軍壹樣，他具有權威性，十分固執。開戰之初，他沒有預測到德國的施利芬計劃。有前線報告稱，迂回到比利時進軍巴黎似乎是德國的主攻力量，也被他忽視，使巴黎陷入淪陷之前的狀態。但是，在多次的失誤和失敗後，他也沒有喪失鬥誌。喬普爾的司機是賽車手，在混亂的巴黎市內閃電般地開車。喬普爾最後時刻戲劇性地咬住了德軍的失誤，並創造了在馬恩河戰役中挫敗施利芬計劃的奇跡。 有人說，如果沒有德軍的失誤，就不會有馬恩河的奇跡，但如果沒有失誤，就不成其為戰爭。誘導敵人失誤也是戰術的基本。無論我采取多麽漂亮的戰術，只要敵人強大、穩健，就不會輕易取勝。使用敵人沒有預料到的戰術，是為了令敵人驚慌失措，動搖判斷。在看似不可能的情況下，仍然需要堅強抵抗，其目的是通過幹擾敵人的意圖或作戰時間表，誘導敵人做出錯誤判斷和失誤。 醴陵戰役中，劉備沿長江西進，卷入了陸遜的拖延戰略。隨著戰線拉長，補給難度加大，蜀軍可以使用的戰術越來越明顯。壓迫對方，限制對方可以選擇的手段，以求抓住關鍵時刻，這是陸遜的戰略。醴陵戰役是決定蜀國命運的戰鬥，劉備的鬥誌堅定不移。但是，這種鬥誌產生了僵硬的判斷。雖然沒有答案，但教訓是明確的。在戰爭中，鬥誌不是盲目的意誌，而是向著“正確判斷”這個突破口奮鬥的行為。有時人們會把盲目誤認為是鬥誌，而把不足的能力用鬥誌的外衣掩蓋。它會產生更大的毀滅。無視現場的鬥誌更是危險。

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