末節驚天大逆轉，堪薩斯城隊50年來首次奪得超級碗冠軍. February. 04, 2020 07:52. by 黃奎引 kini@donga.com. 距離比賽結束還剩6分14秒，場上比分是10比20，兩位數的落後。 在失敗的跡象看似越來越明顯的一瞬間，隨著四分衛帕特裏克•馬霍姆斯(25歲)在球門線1碼(約0.9米)前成功傳給特拉維斯•凱爾希(31歲•近端鋒)，堪薩斯城酋長隊的追擊開始了。成功追加得分後，比分差距被縮小至17比20。 又過了3分30秒。距離比賽結束還剩2分44秒時，馬霍姆斯在球門線5碼前投出的球被隊友達米恩•威廉姆斯(28歲•跑鋒)接住，觸地得分。威廉姆斯在被對方防守隊員逼出邊線的最後時刻將球推入端區內。23比20，反超比分。 驚慌失措的舊金山49人隊開始慌亂起來。威廉姆斯抓住這個機會，在38碼處再次成功觸地。最終，比分定格在31比20，堪薩斯城酋長隊實現驚天大逆轉。 第54屆超級碗比賽3日在美國佛羅裏達州邁阿密的硬石球場舉行，本場比賽也成為了“新星”馬霍姆斯的表演舞臺。 最後的第四節比賽，馬霍姆斯成功完成兩個關鍵的觸地得分(達陣)傳球，毫無異議地當選超級碗最有價值球員(MVP)。2018~2019賽季常規賽MVP出身的馬霍姆斯成為了美國職業橄欖球大聯盟(NFL)歷史上同時擁有常規賽和超級碗MVP頭銜年齡最小(24歲零4個月16天)的球員。 馬霍姆斯的全名是“帕特裏克-雷本•小馬霍姆斯”。他的父親帕特裏克•老馬霍姆斯(50歲)從1992年開始在美國職業棒球大聯盟明尼蘇達雙城等隊效力了11年，是一名比較出名的投手。繼承父親遺傳基因的馬霍姆斯也擁有在投手踏板上投出時速超過95英裏(約153公裏)的球的強有力臂膀。 馬霍姆斯的腳下速度也很快。當天，馬霍姆斯也跑動了29碼，其中包括在第一節直接完成沖刺觸地得分。兩周前，在美國橄欖球聯合會(AFC)冠軍爭奪戰時，他獲得了隊內最多的53碼，帶領球隊踏上了超級碗舞臺。 馬霍姆斯賽後說：“人們說我施了魔法，其實並不是那樣。反而是我在比賽初期接連出現失誤，讓隊員們吃了不少苦頭。我們隊中沒有一名選手在比賽結束前先放棄比賽。多虧了彼此間始終信任，我們才最終獲得了冠軍。” 憑借著當天的冠軍，堪薩斯城酋長隊獲得了自1970年以來50年來首座頒給超級碗冠軍隊的隆巴迪杯。 事實上，直到1970年為止，超級碗一直是NFL和美國橄欖球聯盟(AFL)冠軍隊之間的比賽。在當時的NFL內，人們總是看輕AFL，但是隨著AFL所屬的堪薩斯城酋長隊奪冠，氣氛發生了改變。最終，兩家聯賽決定從第二年開始合並。因此，堪薩斯城酋長隊作為NFL球隊在超級碗上獲勝尚屬首次。 舊金山49人隊當天如果一直保持領先，本可以追平超級碗最多冠軍記錄(6次)，但隨著最後時刻被對手反超，不得不把再次奪冠的時期延後。

한국어