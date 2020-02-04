韓國政府：“未來7至10天是病毒擴散的最大關口”. February. 04, 2020 07:52. by 李美智, 韓相準 image@donga.com,alwaysj@donga.com. 據悉，韓國國內新型冠狀病毒感染患者中，有壹人已經恢復健康，即將出院。據疾病管理本部3日透露，保健當局正在研究對上個月24日被確診的55歲韓國男性（2號患者）的痊愈判定及出院與否。疾病管理本部長鄭恩京（音譯）表示：“2號患者的肺炎癥狀好轉，中斷了抗病毒藥物的註射。病毒檢測也出現陰性。”考慮到進壹步檢查等因素，他最快可能在4日出院。 中國內地新增病例和死亡病例呈爆發式增長，韓國政府預計未來7至10天將是國內新型冠狀病毒感染疫情蔓延的最大關口。中央事故處理本部決定，從4日開始，對所有在確診患者移動路徑上的所有接觸者采取自我隔離措施。保健福祉部部長樸能厚當天表示：“中國國內的感染正在擴散，我們認為從現在起7至10天將成為非常重要的關口。” 3日沒有新增患者。490名有癥狀者（出現與新型冠狀病毒類似癥狀者）中，有414人被判定為陰性，已被解除隔離。其余51人正在接受檢查。乘第二架包機從武漢接回國內的326名僑民，初步檢查結果全部呈陰性。 文在寅總統當天在與國務總理丁世均舉行定期會晤時表示，“此次新型冠狀病毒和以往傳染病特征不同，具有較高的感染力、無癥狀感染可能性、缺乏現有治療劑等”。他強調：“希望以總理為中心，內閣全力以赴阻止疫情出現進壹步擴散。”

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