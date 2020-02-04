《間島大屠殺》全貌報告時隔100年首次在國內公開. February. 04, 2020 07:52. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. “聽說，把燃料放在屍體上時，有受傷者試圖站起來，日軍隨即用刺刀刺傷他，讓他在火焰中被燒死。” 1920年10月30日，日軍闖入了距中國吉林省龍井村東北方向十多公裏的韓國人集聚村莊——長巖洞。日軍聲稱：“要把不逞鮮人（不聽日帝話的韓國人）化為焦土”，砍掉良民的脖子，開槍殺人，在房屋和教會上放火，將他們活活燒死。這就是間島慘變（庚申慘變、間島大屠殺）。第二天，加拿大基督教長老會傳教士普特和龍井村濟昌醫院院長馬丁壹起調查了這個殘酷的現場，並留下了記錄。 包含他們證詞的報告和信件此前只曝光了壹部分，這是100年來首次在韓國國內公開。這是通過陸軍士官學校金延玉（音譯）教授最近翻譯出版的《間島出兵史》披露的。《間島出兵史》是日本派駐朝鮮軍司令部收集1920年“間島行動”的全部內容，並於1926年發送給日本陸軍省的秘密文件。金延玉教授表示：“在《間道出兵史》中，不僅包含了傳教士對庚申慘變慘狀的生動證言，還包含了日軍通過密探掌握的間島壹帶獨立軍的現狀和武官學校位置等，將成為研究獨立運動史的寶貴資料。”

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